BIOCORP présente ses résultats semestriels au 30 juin 2021

• Produits d’exploitation stables à 3,88 M€

• Résultat net semestriel négatif à 1,2 M€

• Lancement commercial en officines de Mallya avec Roche Diabetes Care France

• Partenariats technologiques autour de Mallya avec Health2Sync et SocialDiabetes

• Post-période : signature d’un partenariat d’envergure avec Novo Nordisk autour de Mallya et collaboration avec Merck dans le domaine de l’hormone de croissance



Issoire, le 27 septembre 2021, 7h30 CEST – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, présente aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 juin 2021 (1).



Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a commenté : “Les six premiers mois de l’année en cours s’inscrivent dans la droite ligne du second semestre 2020. Nos équipes ont, en effet, été très actives sur le front du développement commercial, des partenariats technologiques et commerciaux afin de positionner notre dispositif connecté Mallya sur les marchés à fort potentiel comme ce fut le cas à Taiwan avec Health2Sync et en France avec Roche Diabetes Care. Dans le même temps, les incertitudes liées à la crise prolongée de la COVID-19 et les choix prioritaires des grands groupes pharmaceutiques ont clairement ralenti l’adoption de Mallya par les patients.