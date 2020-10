BIOCORP : partenariat avec AARDEX Group pour le développement de solutions intelligentes pour l'adhésion aux médicaments de précision

En combinant leurs technologies clés, les deux entreprises entendent offrir des solutions spécifiques innovantes pour les essais cliniques et de nombreuses applications commerciales.



Issoire (France), le 1er octobre 2020 à 07h30 CEST - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants, annonce aujourd'hui une alliance avec le groupe belge AARDEX, leader mondial des solutions d'observance.



Cette alliance vise à combiner les solutions connectées de BIOCORP pour les dispositifs d'administration de médicaments et le système exclusif d'AARDEX, le Medication Event Monitoring System (MEMS®), afin d'offrir une solution complète aux patients et aux prestataires de soins de santé pour mesurer et gérer efficacement l'observance des traitements.



Si les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués, la première étape de cet accord porte sur l'intégration de la solution connectée Injay pour les seringues pré-remplies (PFS) au logiciel d'adhérence MEMS d'AARDEX (MEMS AS®). Le ciblage porte sur les médicaments délivrés via PFS avec des applications potentielles dans les domaines de la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, l'ophtalmologie, le psoriasis ou les maladies cardiovasculaires.