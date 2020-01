BIOCORP et SANOFI renforcent leur partenariat autour de Mallya

Versement initial de 1 M€ à la signature, suivi de 12 M€ en paiement d'étapes ultérieures



Issoire, le 14 janvier 2020, à 18h00 CET - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, et SANOFI annoncent aujourd'hui la signature d'un nouveau contrat concernant Mallya.



Les négociations entamées en juillet 2019 ont amené les équipes de BIOCORP et de SANOFI à renforcer leur collaboration, développant de réelles synergies autour du dispositif Mallya. Un nouveau projet visant à associer étroitement Mallya aux stylos à insuline SoloStar est ainsi initié ce jour.



BIOCORP, qui a déjà perçu 6 M€ d'upfront de la part de SANOFI en 2019, reçoit ce jour un nouvel upfront de 1 M€ assorti de 12 M€ supplémentaires échelonnés sur la période de collaboration. Des revenus complémentaires seront générés par la production des dispositifs Mallya par BIOCORP pour le compte de SANOFI.



Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a commenté: "Après plusieurs mois de développements pour répondre aux besoins spécifiques de SANOFI, nous sommes heureux de la confiance renouvelée de notre partenaire qui s'engage à nos côtés pour la conception, le développement et la distribution d'un tout nouveau dispositif dans la gamme Mallya.