BIOCORP et NOVO NORDISK signent un partenariat mondial dans le domaine du diabète en santé numérique

• Biocorp et Novo Nordisk s'associent dans le domaine des stylos intelligents, Biocorp tirant parti de la plateforme Mallya pour la gamme de stylos pré-remplis de Novo Nordisk.

• Le dispositif intelligent Mallya se fixera directement sur les stylos pré-remplis jetables FlexTouch®. Offrant aux personnes diabétiques des consultations personnalisées avec leur médecin, ce dispositif permettra également l’enregistrement des doses.

• Participation financière de Novo Nordisk au plan de développement de Biocorp.



Issoire (France), le 27 septembre 2021, 6h45 CEST – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables et Novo Nordisk, leader mondial dans le traitement du diabète, annoncent aujourd'hui un accord pour le développement et la fourniture d’une version de Mallya pour le stylo FlexTouch utilisé par les patients diabétiques.

Mallya est un dispositif Bluetooth clipsable pour les stylos injecteurs d’insuline. Il recueille la dose et l'heure de chaque injection et transfère les informations en temps réel à une application mobile. Mallya aide les personnes atteintes de diabète à tenir un journal des doses précis, utilisant la technologie pour accompagner les patients et leur permettre de suivre leur traitement en toute confiance.