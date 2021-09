BIOCORP et MERCK KGaA signent un partenariat dans le domaine de l'hormone de croissance humaine (HCH)

o Biocorp et Merck KGaA collaborent sur le développement et la distribution mondiale d'une version spécifique de Mallya dédiée à l'hormone de croissance

o Biocorp percevra un versement de 3 M€ pour ce développement, ainsi que des revenus supplémentaires issus des ventes à venir





Issoire, le 16 septembre 2021, 7h30 CEST - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA-PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables et Merck KGaA, leader dans le domaine de sciences et de la technologie, annoncent aujourd'hui un accord portant sur le développement d'une version spécifique de Mallya afin de surveiller l'observance du traitement dans le domaine de l'HCH.



Conçu, développé et fabriqué à Clermont-Ferrand, Mallya est un dispositif médical pour stylos injecteurs qui recueille la dose et l'heure de chaque injection et transfère les informations en temps réel à une app via Bluetooth. Mallya est le premier dispositif médical de sa catégorie à recevoir le marquage CE et des versions commerciales pour les stylos injecteurs d'insuline sont déjà disponibles et distribuées en Europe et hors UE.

BIOCORP et Merck KGaA vont développer une version spécifique de Mallya dans le domaine de l'hormone de croissance humaine. Mallya aidera ainsi les patients (enfants et adolescents) à suivre attentivement leur injection quotidienne d'hormone de croissance et à contrôler