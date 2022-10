BIOCORP et MERCK KGAA, Darmstadt, Allemagne, signent un nouveau partenariat pour la délivrance intelligente de médicaments

• BIOCORP et Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, s’associent pour le développement et la distribution mondiale d'une version spécifique de Mallya pour les dispositifs d'administration de médicaments

• BIOCORP et Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, étendent leur collaboration après un programme déjà en cours

• BIOCORP percevra des versements pour le développement auxquels viendront s’ajouter les revenus des ventes après lancement, après la validation de plusieurs étapes clés



Issoire, le 10 octobre 2022, 7h30 CEST – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, et Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, société leader en science et technologie, ont conclu un accord pour le développement et la fourniture d'une version spécifique du dispositif Mallya comme accessoire pour l'un des dispositifs d'administration de médicaments de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.



Fabriqué à Clermont-Ferrand (France), Mallya est un dispositif intelligent pour stylos injecteurs, qui recueille la dose et l'heure de chaque injection et transfère les informations en temps réel à une application sur smartphone. Mallya a été le premier de sa catégorie à recevoir le marquage CE (dispositif médical) et des versions commerciales pour stylos injecteurs d'insuline sont déjà disponibles et distribuées en Europe et dans d'autres pays.