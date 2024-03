BIOCERA-VET® est désormais disponible pour la prise en charge des pathologies dentaires et orthopédiques chez le cheval

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 13 mars 2024 – 7h30 CET — TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce le lancement de BIOCERA-VET ® Equine dans les pays déjà couverts par la Société.



Après avoir été évalué par des vétérinaires équins dans des applications orthopédiques et dentaires au cours des 12 derniers mois, BIOCERA-VET® est maintenant disponible sur le marché avec 2 références supplémentaires (3cc et 6cc) spécifiquement adaptées en termes de volume et de dispositifs aux applications équines.



BIOCERA-VET® dispose d’un positionnement exclusif dans le traitement des kystes osseux sous-chondraux, grâce aux propriétés - que seul BIOCERA-VET® offre aujourd'hui sur le marché - requises pour la cimentoplastie mini-invasive (haute injectabilité, grande maniabilité, haute radiopacité, forte cohésion et prise rapide).



