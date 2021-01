BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, publie son chiffre d'affaires annuel consolidé 2020 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

BIO-UV a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 32,1 M€, en forte progression de +60% par rapport à 2019 (déjà en croissance de +61% vs. 2018) malgré les restrictions sanitaires imposées par la pandémie de SARS-CoV-2 (coronavirus).

Cette solide performance s'est appuyée sur une croissance organique dynamique de +24%, avec une progression à deux chiffres de l'ensemble des divisions.

BIO-UV confirme sa trajectoire de 10% de marge d'EBITDA en 2020, contre 6,9% un an plus tôt, soit une progression de plus de +150% de l'EBITDA attendue sur l'exercice.

Chiffre d'affaires annuel consolidé par segment d'activité

Données en M€ (non auditées) 2019 2020 Variation totale Activités Maritimes 10,2 14,6 +44% Activités Terrestres 9,8 17,1 +74% Activités Surfaces - 0,5 n.a. Chiffre d'affaires total 20,0 32,1 +60%

La société Triogen est consolidée depuis le 1er octobre 2019 et intégrée au sein des activités Terrestres.

Activités Maritimes : 60% de croissance au 2nd semestre 2020 !

Après avoir réalisé 5,2 M€ de chiffre d'affaires en 2018, puis 10,2 M€ en 2019, les activités Maritimes ont enregistré un chiffre d'affaires annuel consolidé de 14,6 M€ en 2020, en progression soutenue de +44%, dont +60% de croissance au 2nd semestre.

La division a poursuivi son développement dynamique, en tirant parti de la réglementation internationale obligeant les armateurs à s'équiper de systèmes de traitement des eaux de ballasts des navires dont la mise en application court désormais jusqu'en septembre 2025. Ce décalage d'un an de la réglementation internationale va permettre de lisser le marché et d'étirer l'horizon d'activité d'une année supplémentaire.

Activités Terrestres : croissance organique à 2 chiffres en France, à l'Export et pour Triogen

La division Terrestre a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 17,1 M€ en 2020, en progression totale de +74%, au-delà du plan de marche annuel. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique s'est élevée à +11%, avec une croissance à deux chiffres sur toutes les activités.

En France, BIO-UV a enregistré une croissance solide de +13% en 2020, avec un marché de la piscine résidentielle extrêmement dynamique. L'activité va demeurer soutenue en France en 2021 et sera accélérée par le lancement de la nouvelle innovation O'Clear® combinant les technologies de désinfection de l'eau sans chimie les plus reconnues sur le marché : les ultraviolets (UV-C) et l'électrolyse.

A l'export, en dépit d'un contexte mondial compliqué, le chiffre d'affaires annuel est en hausse de +10% en 2020 avec le gain de marchés majeurs. Le renforcement en cours de l'équipe commerciale, avec des recrutements déjà réalisés sur plusieurs zones géographiques (Europe centrale, Moyen-Orient), va contribuer à l'accélération déjà amorcée.

Enfin, la société Triogen a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 9,0 M€, en croissance de +10% à taux de change constants. L'activité avec Suez s'est avérée soutenue, au-delà des engagements contractuels initiaux.

Activités Surfaces : une gamme complète, opérationnelle et certifiée depuis septembre 2020

Créée au 2ème trimestre 2020, la nouvelle division Surfaces propose depuis le mois de septembre l'une des rares gammes au monde constituée d'équipements, validés et certifiés selon des normes et des protocoles exigeants, permettant d'éliminer les bactéries et les virus sur les surfaces et les espaces par UV-C.

En 2021, l'objectif de BIO-UV sera de renforcer les équipes commerciales de la division Surfaces afin de pérenniser ce segment d'activité et l'élargir à des besoins durables (pandémies bactériennes et virales, infections nosocomiales, etc.).

2021 : croissance à deux chiffres et progression de la rentabilité

En 2021, BIO-UV se fixe pour objectifs de réaliser une nouvelle année de croissance organique à deux chiffres et de continuer à faire progresser sa rentabilité (EBITDA).

A ce jour, le carnet de commandes de BIO-UV s'élève à 14,8 M€, dont 8,1 M€ à facturer en 2021.

Les activités Maritimes totalisent 12,2 M€ de commandes (dont 5,5 M€ à facturer en 2021). Le carnet de commandes des activités Terrestres, incluant celui de Triogen, s'établit pour sa part à 2,6 M€, intégralement à réaliser sur 2021.

A plus long terme, BIO-UV confirme son ambition d'atteindre 60 M€ de chiffre d'affaires en 2024, exclusivement par croissance organique.

Benoît Gillmann, Président-Directeur général de BIO-UV, déclare :

« En pleine crise sanitaire inédite, BIO-UV a accéléré la cadence avec une croissance soutenue en 2020 et des résultats annuels, publiés début avril, qui témoigneront d'une forte progression de la rentabilité et de la capacité d'autofinancement.

Le groupe dispose de fondamentaux solides et d'un contexte de besoins vitaux renforcés qui vont lui permettre de poursuivre son développement en 2021 : des problématiques environnementales, sanitaires et économiques majeures et de plus en plus présentes sur nos marchés, une organisation optimisée et renforcée grâce au succès de l'intégration de Triogen, des forces commerciales accrues et qui continuent de l'être sur toutes les activités.

S'appuyant sur ces fondations solides, la nouvelle phase de développement qui s'annonce sera basée sur une croissance organique soutenue et de nouvelles opérations de croissance externe, grâce au succès de la levée de fonds du mois de septembre 2020. »

Agenda financier

Publications Dates Résultats annuels 2020 7 avril 2021 Chiffre d'affaires semestriel 2021 21 juillet 2021 Résultats semestriels 2021 22 septembre 2021

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Contacts :

BIO-UV Group

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes - ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni - ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr