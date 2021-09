BIO UV : Résultats semestriels 2021 : croissance soutenue et nouvelle amélioration de la rentabilité

Chiffre d'affaires : +28%

EBITDA : +77%, soit 12,6% de marge d'EBITDA

Résultat net positif

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces et espaces, publie ses résultats semestriels 2021. Au cours de sa réunion du 20 septembre 2021, le Conseil d'administration de Bio-UV a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2021, qui ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes. Le rapport semestriel 2021 est disponible sur le site Internet de BIO-UV, www.bio-uv.com , espace Investisseurs, onglet Documentation.

Compte de résultat

Données consolidées en M€

Normes françaises 1er semestre 2019

(6 mois) 1er semestre 2020

(6 mois) 1er semestre 2021

(6 mois) Variation

S1 2021

vs. S1 2020 Exercice 2020

(12 mois) Chiffre d'affaires 8,1 12,6 16,1 +28% 32,2 EBITDA1 0,5 1,1 2,0 +77% 3,3 Marge d'EBITDA1 6,5% 9,1% 12,6% 10,3% Dotations nettes aux amort. et prov. 0,8 0,9 1,3 1,9 Résultat d'exploitation (0,2) 0,2 0,7 +224% 1,4 Résultat financier (0,1) (0,2) (0,1) (0,4) Résultat exceptionnel (0,0) (0,2) 0,1 (0,4) Résultat net (part du groupe) (0,1) (0,1) 0,6 n.a. 0,6

1 EBITDA : Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises.

Un 1er semestre 2021 très dynamique : +28% de croissance organique

BIO-UV a réalisé un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 16,1 M€, en forte progression de +28% par rapport au 1er semestre 2020. Pour rappel, le 1er semestre 2020 s'était déjà inscrit en croissance de +57%.

Cette croissance semestrielle très soutenue, exclusivement organique, est le résultat d'une progression à deux chiffres de l'ensemble des divisions : +34% pour les activités Maritimes et +26% pour les activités Terrestres, portées notamment par le succès commercial de la nouvelle solution de désinfection de l'eau sans chimie O'Clear pour les piscines résidentielles et des ventes à l'export dynamiques.

EBITDA2 semestriel : +77%, avec une marge d'EBITDA 2 encore améliorée à 12,6%

L'EBITDA2 semestriel s'est élevé à 2,0 M€, en progression de +77% par rapport au 1er semestre 2020. Cette évolution témoigne d'une parfaite maîtrise des coûts dans un contexte de croissance soutenue, avec une hausse des charges de personnel limitée à +17% (+14% lié à la progression des effectifs) et une quasi-stabilité des autres achats et charges externes (+1%).

La marge d'EBITDA s'est ainsi établie au niveau record de 12,6% au 1er semestre 2021, contre 9,1% au 1er semestre 2020 et 6,5% au 1er semestre 2019.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions (1,3 M€), le résultat d'exploitation s'est élevé à 0,7 M€, en progression de +224% par rapport au 1er semestre 2020 (0,2 M€).

Après comptabilisation du résultat financier et du résultat exceptionnel, le résultat net part du groupe ressort à 0,6 M€, contre une perte nette de -0,1 M€ au 1er semestre 2020. A mi-exercice, le résultat net part du groupe semestriel est d'ores et déjà supérieur à celui enregistré sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Une solide génération de cash-flow d'exploitation au 1er semestre 2021 : +1,8 M€

Au 1er semestre 2021, le groupe a généré une marge brute d'autofinancement record de 2,1 M€, multipliée par plus de x3 par rapport à l'an dernier (0,7 M€) et proche du niveau atteint sur l'ensemble du dernier exercice (2,4 M€).

La variation du besoin en fonds de roulement a été limitée à -0,4 M€ sur le semestre, marqué par une diminution du délai de règlement clients et des stocks stables, conduisant à un cash-flow d'exploitation solide de +1,8 M€ au 1er semestre 2021.

Les opérations d'investissements se sont élevées à 1,3 M€, constituées principalement des CAPEX (immobilisations) pour poursuivre la structuration du groupe et des coûts de certification du nouveau système BIO-SEA M-Series pour le traitement des eaux de ballast à moyen et haut débits.

Les flux nets de financements ont consommé 1,5 M€, dont 0,9 M€ consacrés à des remboursements nets d'emprunts financiers.

Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible restait élevée à 11,3 M€, pour des dettes financières ramenées à 10,3 M€ (hors dettes de crédit-bail de 2,1 M€), soit une trésorerie nette positive de 1,0 M€.

Les capitaux propres au 30 juin 2021 s'établissaient à 30,6 M€ contre 30,2 M€ à fin 2020.

Ce 1er semestre est pleinement en phase avec la feuille de route fixée par la société pour l'exercice 2021 : continuer de délivrer une croissance organique à deux chiffres de l'activité, tout en poursuivant l'amélioration de la rentabilité, avec une progression de l'EBITDA en valeur et de la marge d'EBITDA en pourcentage.

Sur le plan de la croissance externe, BIO-UV reste très actif et poursuit des discussions avancées dans l'univers de la désinfection de l'eau sans chimie, en France et à l'international.

Benoît Gillmann, Président - Directeur général de BIO-UV, déclare :

« Nous sommes particulièrement fiers de ce 1er semestre : BIO-UV délivre une nouvelle fois des résultats en nette progression, dans un contexte impacté par les effets de la crise, notamment au niveau des approvisionnements et des augmentations de prix de matières. Malgré cela, nous enregistrons une croissance du chiffre d'affaires importante et, fort d'une structure de coûts bien gérée, nous améliorons significativement la rentabilité du groupe.

Par ailleurs, nous sommes confiants vis-à-vis des opportunités de croissance externe à court terme, conformément à l'objectif de la levée de fonds réalisée en octobre 2020. »

Agenda financier

Publication Date Chiffre d'affaires annuel 2021 27 janvier 2022 Résultats annuels 2021 6 avril 2022

Ces publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Contacts :

BIO-UV Group

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

