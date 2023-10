Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bio-UV: le titre porté par une bonne dynamique commerciale information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 12:23









(CercleFinance.com) - Avec des gains de plus de 7%, le titre Bio-UV se distingue en Bourse de Paris ce mercredi suite à la concrétisation de plusieurs projets à l'occasion du salon Pollutec, qui s'est tenu la semaine passée à Lyon.



Dans un communiqué, le spécialiste du traitement de l'eau par rayons ultraviolets (UV) souligne que cette édition du salon de l'environnement et de l'énergie a été marquée par des plusieurs prises de commandes fermes.



La société a ainsi décroché auprès d'un laboratoire médical un contrat portant sur 30 systèmes UV pour la désinfection des eaux, dans la continuité des 60 premières unités déjà livrées depuis le début de l'année pour la même entreprise.



Par ailleurs, un grand groupe spécialisé dans la dépollution et le traitement des déchets a confirmé une première commande pour l'un de ses sites dans la Sarthe, une signature qui pourrait être suivie d'autres ordres.



Par ailleurs, les mois de septembre et octobre ont vu la concrétisation de projets sur la Côte d'azur et à Monaco, à la fois dans le traitement des eaux usées et dans la désinfection de piscines, bassins publics et fontaines pour des promoteurs immobiliers haut de gamme, poursuit le groupe.



Sur la Côte basque, une station de méthanisation bénéficiera d'un dispositif UV pour le retraitement d'eau usées épurées, ajoute-t-il.





