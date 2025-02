Bio-UV: l'augmentation de capital largement sursouscrite information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - Bio-UV Group a annoncé jeudi soir le succès de son augmentation de capital devant lui permettre de développer son activité et de se désendetter, et dont le montant final a atteint huit millions d'euros.



Le spécialiste du traitement et de la désinfection de l'eau par UV indique que l'opération a fait l'objet d'une demande totale d'environ 9,5 millions d'euros, soit un taux de sursouscription de 137%.



Avec l'exercice intégral de la clause d'extension, le groupe prévoit de mettre sur le marché 3.807.686 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 2,10 euros.



Pour mémoire, Bio-UV prévoit d'utiliser les fonds levés afin de développer de nouveaux services et de conquérir de nouveaux territoires, le cas échéant par croissance externe, à hauteur de 85% du produit net de l'émission).



Le renforcement de sa force commerciale doit représenter 5% des fonds levés et son désendettement un maximum de 10% du produit de l'opération.



Suite à ces annonces, le titre Bio-UV progressait de 1,2% vendredi à la Bourse de Paris.





