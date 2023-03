Bio-UV Group: "Une nouvelle histoire débute"

Cession de l’intégralité de la participation du fondateur



A travers un communiqué de presse paru ce matin, Bio-UV a annoncé le succès de l’opération de cession par son actionnaire majoritaire et fondateur, Benoît Gillmann, de l’intégralité de sa participation dans la société. Il détenait 13,49% du capital et 23,74% des droits de la vote de Bio-UV. Le placement a été réalisé auprès de plusieurs investisseurs institutionnels français au prix de 4,60 € par action (décote de 10% par rapport au cours de clôture de l’annonce) et a rencontré un franc succès, avec une demande globale atteignant 118% de l’offre initiale.



Une bonne nouvelle pour la société, et pour le titre



Nous accueillons favorablement cette information, qui marque le début d’un nouveau chapitre de l’histoire du groupe. Nous estimons que cette réorganisation devrait insuffler une nouvelle dynamique au sein de Bio-UV et apprécions également la manière dont la transition, réfléchie et travaillée depuis plusieurs mois, est faite. Le titre devrait lui bénéficier d’un flottant élargi et d’une liquidité accrue sur le marché.



Recommandation



Nous saluons cette nouvelle et confirmons, naturellement, notre objectif de cours à 7,0 € et notre recommandation à Achat. Dans un contexte de marché porteur, Bio-UV nous semble idéalement positionné pour jouer un rôle de premier plan.