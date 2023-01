Bio-UV Group: "Un changement de dimension acté"

Publication du chiffre d’affaires annuel 2022

Bio-UV annonce un chiffre d’affaires de 51,5 M€ au titre de son exercice 2022, soit une croissance de près de 54%, dont +16% en organique. Cette excellente performance est en ligne avec nos attentes (51,5 M€ estimé). Les deux divisions du groupe, les activités terrestres et les activités maritimes, affichent une forte croissance sur l’année. La direction confirme attendre un niveau de marge d’EBITDA supérieure à 15% pour l’exercice (vs 11,7% proforma en 2021 et 15,5% estimation Euroland).





Un newsflow qui confirme l’ardeur du secteur



En début de semaine, aux Etats-Unis, le leader mondial des technologies de l’eau, Xylem (capitalisation boursière >18Mds€), a annoncé le rachat de 100% d’Evoqua Water Technologies (capitalisation boursière >4,5Mds€), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de traitement de l’eau, pour un montant de 7,5Mds€, dette comprise. D’après le consensus Factset, le prix payé par Xylem (la transaction se fera entièrement en titres) 1/ représente une prime de près de 30% et 2/ fait ressortir des multiples EV/EBITDA 2023e de 23,0x. Selon nos premières estimations, et en intégrant une décote importante (contrôle, taille, géographie), ce deal valoriserait uniquement la division terrestre de Bio-UV à plus de 70 M€, un niveau plutôt proche de la VE totale actuelle de Bio-UV. En d’autres termes, au cours, et toute chose égale par ailleurs, un potentiel investisseur aurait donc accès à toute la partie maritime du groupe gratuitement.



Perspectives



La direction confirme s’attendre à un niveau de rentabilité élevé au titre de l’exercice 2022, avec une marge d’EBITDA qui devrait s’établir au-delà de 15%. Nous maintenons en conséquence nos estimations, avec une attente d’EBITDA de 8,0 M€, pour une marge de 15,5%. Pour les exercices suivants, le carnet de commandes s’établit déjà à 10,0 M€, dont 9,1 M€ à livrer sur 2023. Nous affinerons nos prévisions au moment des résultats annuels du groupe mais restons confiants dans la trajectoire de croissance et d’amélioration des marges du groupe.



Recommandation



Nous saluons la bonne publication du groupe et confirmons, naturellement, notre objectif de cours à 7,0 € et notre recommandation à Achat.