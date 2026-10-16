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BIO-UV GROUP : Révision des Perspectives de Chiffre d'Affaires 2026 : 35 - 39 Millions d'euros
information fournie par Actusnews 16/10/2026 à 07:00

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BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV) , spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, annonce l'ajustement de ses perspectives de chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2026 (période du 1 er janvier au 31 décembre 2026).

Initialement attendu entre 38 M€ et 42 M€, le chiffre d'affaires annuel est désormais anticipé dans une fourchette comprise entre 35 M€ et 39 M€, soit un ajustement de 7 % par rapport aux prévisions précédentes.

Cet ajustement reflète principalement l'allongement des cycles de décision de certains clients dans la région Asie-Pacifique ainsi que le report ou l'annulation de plusieurs projets au Moyen-Orient, dans un contexte géopolitique qui demeure incertain aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Ces éléments affectent principalement le calendrier de concrétisation de certaines opportunités commerciales identifiées par le Groupe.

BIO-UV Group conserve néanmoins des fondamentaux solides, soutenus par la diversification de ses marchés, son positionnement sur des enjeux structurels liés à la qualité de l'eau et la poursuite d'une dynamique commerciale active sur l'ensemble de ses segments stratégiques.

Laurent-Emmanuel Migeon, Président-Directeur Général de BIO-UV Group, déclare :

"Dans un environnement économique et géopolitique qui reste marqué par de fortes incertitudes, BIO-UV Group poursuit avec détermination la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique. Nous allons notamment accélérer la transformation de notre organisation commerciale avec l'arrivée de Boris Delmas le 1er novembre 2026 en qualité de Directeur Commercial Solutions, finalisant ainsi notre structuration autour de nos trois divisions Produits, Solutions et Services.

Par ailleurs, la signature pour trois nouvelles années de notre contrat de manufacturing avec Veolia Water Technologies & Solutions au sein de notre filiale Triogen témoigne de la confiance renouvelée d'un partenaire de premier plan et de la pertinence de notre expertise technologique.

L'ensemble des équipes reste pleinement mobilisé pour soutenir une croissance durable et rentable, tout en saisissant les opportunités offertes par des marchés portés par des besoins structurels croissants en matière de traitement et de désinfection de l'eau."


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Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Information sur chiffre d'affaires annuel

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100843-bio-uv-cp-ca-2026_update_octobre.pdf

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