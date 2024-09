BIO-UV Group : Résultats en ligne et solides

Publication des résultats S1 2024

Après avoir publié un CA S1 2024 de 22,2 M€, en recul de -8%, Bio-UV communique des résultats solides et en ligne avec nos attentes. L’EBITDA ressort à 3,8 M€, soit une marge de 17,1% (+130 bps vs S1 2023) pour un RN de 0,4 M€ (>1,0 M€ hors exceptionnel lié au règlement amiable avec Neptune Benson). Le FCF (3,2 M€) affiche une très forte progression et permet la poursuite du désendettement. La rentabilité opérationnelle du groupe est attendue en hausse sur l’ensemble de l’exercice.

Perspectives et estimations

Bio-UV annonce un carnet de commandes de 15,1 M€ à fin septembre, contre 9,1 M€ en juin. La guidance communiquée par le groupe reste sinon dans la même tendance que celles des précédents semestres : plus forte contribution des services dans le mix, relais de croissance à l’export et sur la REUT, amélioration de la rentabilité (marge d’EBITDA en hausse), de la génération de FCF et poursuite du désendettement. Sans nouvelles commandes à facturer sur le deuxième semestre, le groupe devrait en théorie réaliser 37,3 M€ de CA sur 2024. Nous sommes assez confiants sur le fait que ce chiffre sera dépassé.

Nous tablons désormais sur un CA 2024 de 43,3 M€ (vs 44,0 M€ précédemment), ce qui implique une progression flat des ventes vs 2023, mais une nette accélération sur le S2 avec 21,0 M€ attendus (+10,7% vs S2 2023). Côté marges, nous avons fait quelques ajustements mineurs dans le modèle et attendons désormais une marge d’EBITDA 2024e de 14,1% (vs 14,3% précédemment soit une marge S2 en progression de +170 bps et une marge 2024 de +125 bps), pour un EBITDA de 6,1 M€. Nous calculons un FCF de 3,9 M€ (conversion c65%) et un atterrissage de dette nette (ex IFRS 16) à 18,1 M€.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 3,60€ sur le titre. Au cours actuel, le titre se traite 6,9x EV/EBITDA 2024e, soit un FCF yield >10% du fait du taux de conversion attendu sur l’exercice.