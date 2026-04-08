BIO-UV GROUP : Résultats annuels 2025 - Perspectives 2026

Résultats annuels 2025

Marge d'EBITDA résiliente à 12,3% et résultat net en progression à 0,8 M€

Solide génération de trésorerie et poursuite du désendettement financier

Perspectives 2026

Confirmation de l'objectif de chiffre d'affaires cible compris entre 38 M€ et 42 M€ porté par la croissance des services et le rebond des ventes de solutions à l'export

BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV) , spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, publie ses comptes annuels consolidés au titre de l'exercice 2025 (clos le 31 décembre 2025), arrêtés par le Conseil d'administration de BIO-UV Group lors de sa réunion du 7 avril 2026. Les travaux d'audit sur les comptes sont en cours de finalisation. Le rapport annuel 2025 sera disponible sur le site Internet de BIO-UV Group, www.bio-uv.com , espace Investisseurs, onglet rubrique Documents financiers & informations réglementées, après émission des différents rapports et du rapport de certification par les commissaires aux comptes.

Compte de résultat

Données consolidées

En M€ - Normes françaises 2024

(12 mois) 2025

(12 mois) Chiffre d'affaires 39,6 35,9 Marge brute [1] 51,3% 53,4% EBITDA [2] 5,3 4,4 Marge d'EBITDA 13,5% 12,3% Dotations nettes aux amort. & prov. 3,2 2,8 Résultat d'exploitation 2,1 1,6 Marge d'exploitation 5,4% 4,5% Résultat financier -1,0 -0,7 Résultat exceptionnel -1,0 0,0 Résultat net (part du groupe) 0,0 0,8 Marge nette n.s. 2,2%

À l'issue de l'exercice 2025, BIO-UV Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 M€, en repli de -9% par rapport à 2024.

La division Prestation de services & marché après-vente a vu ses facturations annuelles progresser fortement de +17%, à 13,3 M€. Cette activité tire parti du développement du parc d'équipements installés depuis 25 ans chez BIO-UV et Corelec, et plus de 35 ans pour Triogen.

La division Produits a renoué avec la croissance au 2 nd semestre (+6%), pour s'établir en repli annuel limité de -3%, pénalisé par un marché de la piscine en décroissance depuis deux ans. La division Produits continue de conquérir des parts de marché, notamment sur la France, grâce à la technologie électrolyse de sel et la nouvelle gamme AKERON développée par sa filiale Corelec.

La division Solutions a vu son chiffre d'affaires se replier de -33% en 2025, pénalisée par l'impact de la fin du marché du retrofit dans le maritime depuis septembre 2024 et des cycles de vente particulièrement longs dans le secteur de l'aquaculture qui ont décalé la concrétisation de projets escomptés en 2025.

Marge d'EBITDA résiliente à 12,3% en 2025 (vs. 13,5% en 2024)

BIO-UV Group a enregistré un EBITDA de 4,4 M€, en repli limité de -0,9 M€ à comparer au recul de -3,7 M€ en valeur du chiffre d'affaires.

Malgré la baisse de l'activité, la marge d'EBITDA a ainsi fait preuve de résilience, pour s'établir à 12,3% sur l'exercice , contre 13,5% un an plus tôt.

Cette solide performance est le fruit ( i ) d'une amélioration du niveau de marge brute porté à un niveau record de 53,4% (vs. 51,3% en 2024) conséquence de la hausse des prestations de service et marché après-vente mieux margées, de l'optimisation des achats matières et de la baisse des niveaux de stocks, et ( ii ) la poursuite de la politique d'efficacité opérationnelle.

Les charges de personnel ont légèrement augmenté en 2025 (+2%), fruit des investissements menés pour le renforcement des équipes commerciales (+ 4 collaborateurs équivalent temps plein sur l'exercice) afin d'accompagner la nouvelle organisation effective depuis le 1 er janvier 2025.

Amélioration du résultat net, positif à 0,8 M€ en 2025

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, en recul à 2,8 M€, le résultat d'exploitation s'est établi à 1,6 M€ en 2025.

Le résultat financier s'est élevé à -0,7 M€, contre -1,0 M€ un an plus tôt, sous l'effet d'une diminution des charges financières, consécutif à l'accélération du désendettement financier.

Le résultat exceptionnel est nul en 2025. Pour rappel, il était constitué l'an dernier des charges exceptionnelles consécutives à l'accord amiable signé en juillet 2024 dans le cadre du litige avec Neptune Benson aux États-Unis.

À l'issue de l'exercice 2025, le résultat net (part du groupe) ressort ainsi à 0,8 M€ , contre un résultat net légèrement positif l'année précédente, et représente une marge nette de 2,2%.

Variation de trésorerie de +6,3 M€ en 2025

BIO-UV Group a conservé une solide génération de trésorerie en 2025 et a ainsi pu poursuivre sa politique vertueuse de désendettement financier.

La marge brute d'autofinancement s'est élevée à +3,7 M€ sur l'ensemble de l'exercice, en légère progression. Après une nouvelle variation positive du besoin en fonds de roulement de +0,9 M€, sous l'effet d'une gestion optimisée des stocks et des créances clients, le cash-flow d'exploitation s'est établi à +4,6 M€.

Après comptabilisation des CAPEX (acquisitions d'immobilisations), en diminution à -1,6 M€ (vs. 1,9 M€ en 2024, 2,0 M€ en 2023 et 2,2 M€ en 2022), le free cash-flow s'est établi à +3,0 M€.

Au cours des trois derniers exercices (2023, 2024 et 2025), BIO-UV Group a ainsi enregistré un free cash-flow cumulé de 12,3 M€, ce qui témoigne de la capacité du Groupe à générer de la trésorerie par son activité et à autofinancer ses investissements.

BIO-UV Group a remboursé 4,3 M€ d'emprunts financiers en 2025 (net des nouvelles émissions), après 4,0 M€ en 2024 et 3,0 M€ en 2023.

La structure financière a également été renforcée consécutivement à l'augmentation de capital de 7,7 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires réalisée en février 2025.

Au total, la variation de trésorerie s'est élevée à +6,3 M€ sur l'exercice 2025, avec une poursuite du désendettement financier.

Données consolidées non auditées en M€

Normes françaises 2024

(12 mois) 2025

(12 mois) Marge brute d'autofinancement +3,5 +3,7 Variation du BFR +3,4 +0,9 Cash-flow d'exploitation +6,9 +4,6 Acquisition d'immobilisations (CAPEX) -1,9 -1,6 Free cash-flow +5,0 +3,0 Flux d'investissement -1,9 -1,6 Flux de financement -3,7 +3,4 dont Emission / Remboursement net d'emprunts -4,0 -4,3 dont Augmentation de capital - +7,7 Variation de trésorerie +1,4 +6,3

Renforcement de la structure financière en 2025 : diminution de près de 10 M€ de l'endettement financier net et ratio de gearing ramené à 19%

Au 31 décembre 2025, l'endettement financier net (hors emprunts de crédit-bail) s'établissait à 7,7 M€, soit un désendettement financier net de -9,8 M€ par rapport au 31 décembre 2024 (17,5 M€)

La trésorerie disponible (hors actions détenues au titre de l'autocontrôle) était de 9,9 M€.

Il n'existe aucun instrument dilutif en circulation.

À fin 2025, le ratio de gearing [3] net est ainsi ramené à 19% , contre 54% fin 2024, 69% fin 2023 et 79% fin 2022.

Post clôture de l'exercice, dans le cadre de la poursuite de sa politique de désendettement financier, BIO-UV Group a procédé au 31 mars 2026 au remboursement anticipé d'une dette obligataire d'un montant de 850 K€, échéance 2029, portant intérêts à 8%.

Perspectives

En 2026, BIO-UV Group se fixe de renouer avec la croissance organique et vise un chiffre d'affaires annuel cible compris entre 38 M€ et 42 M€ soutenu par :

la poursuite d'un développement dynamique des Prestation de services & marché après-vente à plus forte marge ; le retour à un niveau d'activité normatif du marché de la piscine. Des premiers signaux de reprise sont perceptibles pour 2026 selon la FPP (Fédération des professionnels de la piscine et du spa) en France avec des carnets de commandes en amélioration (hausse de +7,5% de devis établis au seul 3 ème trimestre 2025) ; un rebond de la division Solutions portée par l'aquaculture à l'export, avec la concrétisation de nouvelles affaires, et la poursuite du développement régulier des solutions pour les eaux usées et eaux industrielles.

Dans le secteur de l'aquaculture, BIO-UV Group a signé au 1 er trimestre 2026 une nouvelle commande pour l'équipement d'une solution de traitement et désinfection de l'eau d'un bateau vivier (ou well-boat , bateau de pêche avec une citerne pour le stockage et le transport de poissons vivants) pour le compte un acteur mondial de la production de saumons. En début d'année, BIO-UV Group avait déjà annoncé un contrat majeur pour ce même acteur mondial portant sur la fourniture de solutions intégrant les technologies UV et ozone du Groupe.

Enfin, BIO-UV Group confirme son ambition de poursuivre son désendettement financier en 2026 et de compléter sa croissance organique avec de la croissance externe pour développer de nouveaux services ou conquérir de nouveaux territoires.

Agenda financier

Publications Dates Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 22 juillet 2026 Résultats semestriels 2026 18 septembre 2026 Chiffre d'affaires annuel 2026 21 janvier 2027

Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Contacts :

BIO-UV Group

Pierric BRYON (DAF)

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] Marge brute : Chiffre d'affaires - Achats et variation des stocks - Etudes et sous-traitance - Achats de matériel

[2] EBITDA : Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises

[3] Ratio de gearing net : endettement financier net / capitaux propres part du Groupe