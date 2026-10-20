BIO-UV GROUP : MODIFICATION DES RESSOURCES ALLOUÉES AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

BIO-UV Group (Euronext Growth ® - ISIN : FR0013345493 - ALTUV) annonce avoir procédé, en date du 20 octobre 2026, au titre du contrat de liquidité signé avec Invest Securities et conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, à une augmentation des moyens de trésorerie pour un montant de 80 000 €. Cette augmentation en espèces vise à rééquilibrer les moyens alloués, à assurer une meilleure liquidité du titre BIO-UV GROUP et à éviter, le cas échéant, des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché.

Après prise en compte de l'apport de 80 000 € en cash, les moyens affectés au contrat de liquidité en date du 20.10.2026 après clôture du marché sont de :

Nombre d'actions : 130 370

Solde en espèces : 85 540,66 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30.06.2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 65 162

Solde en espèces : 77 350,38 €

Lors de la mise en place du contrat de liquidité en date du 16.04.2026, les moyens figurant au compte de liquidité étaient les suivants :

Nombre d'actions : 82 736

Solde en espèces : 51 265,77 €

Pour mémoire, lors de la mise en place du contrat de liquidité le 27 juillet 2018, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 150 000,00 €

Agenda financier

Publication Date Chiffre d'affaires annuel 2026 21 janvier 2027

La publication interviendra après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Contacts :

BIO-UV Group

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+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

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+33 (0)1 53 67 36 92

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Serena Boni – ACTUS

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sboni@actus.fr