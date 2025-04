BIO-UV Group : Marges en hausse et poursuite du désendettement

Publication des résultats 2024

Après avoir publié un CA 2024 de 39,6 M€, en recul de -8,2%, Bio-UV communique des résultats solides et conformes aux attentes du management. L’EBITDA ressort à 5,3 M€, soit une marge de 13,5% (+70 bps vs 2023) pour un RN flat (1,1 M€ hors exceptionnel). Le FCF de 5,0 M€ se maintient à un niveau élevé et permet la poursuite du désendettement du groupe.

Perspectives et estimations

Bio-UV se fixe comme priorité un retour à la croissance organique pour 2025, accompagné d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle. En matière d’estimation, nous tablons sur un chiffre d’affaires 2025e de 41,0 M€, soit une croissance attendue de 3,7%, purement organique à ce stade. L’EBITDA devrait légèrement progresser (5,6 M€ soit 13,6% de marge, +10 bps) maintenant que les principaux efforts en matière de rationalisation des coûts ont été effectués, et le RN devrait retrouver un niveau plus important sans exceptionnels (1,2 M€ estimé). Côté cash, nous calculons un FCF de 4,0 M€, soit une dette nette ex IFRS qui pourraient atteindre 5,8 M€ (gearing 14%) après prise en compte de l’augmentation de capital. Cette dernière devrait permettre à Bio-UV de renouer (plus ou moins) rapidement avec la croissance externe.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat et ajustons notre objectif de cours à 3,00 € (vs 3,60 €). Le marché continue de sanctionner l’absence de croissance mais semble oublier d’intégrer l’amélioration des fondamentaux (baisse du gearing, FCF en progression, ROCE hors goodwill bientôt à deux chiffres). A notre OC, et malgré le potentiel de hausse (+67%), le titre se paierait 8,7x EBITDA 2025e, contre 5,7x actuellement.