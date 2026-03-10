 Aller au contenu principal
BIO-UV GROUP : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 9 mars 2026
information fournie par Actusnews 10/03/2026 à 20:00

Lunel, le 10 mars 2026, 18h00

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03 mars au 09 mars 2026

dans le cadre du programme de rachat d'actions

Présentation agrégée par jour et par marché




Emetteur

Code Identifiant de l'émetteur

Jour de la transaction
Code Identifiant de l'instrument financier 		Volume total journalier (en nombre
d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions


Marché
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 03/03/2026 FR0013345493 3517 1,2949 XPAR
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 04/03/2026 FR0013345493 631 1,2980 XPAR
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 05/03/2026 FR0013345493 3235 1,3071 XPAR
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 06/03/2026 FR0013345493 3251 1,3119 XPAR
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 09/03/2026 FR0013345493 3240 1,3275 XPAR

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Contacts :

BIO-UV Group : Laurent Emmanuel Migeon

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com

Relations investisseurs : Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr

Relations presse : Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ym6eacZtk23GlnJxlpprb2aVnJlnm2bGZpeYl2KZZ8udaZ1oxW6UaZzKZnJnnmln
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96941-actions_10032026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Valeurs associées

BIO-UV GRP
1,312 EUR Euronext Paris +0,92%
© Actusnews.

