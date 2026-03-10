information fournie par Actusnews • 10/03/2026 à 20:00

BIO-UV GROUP : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 9 mars 2026

Lunel, le 10 mars 2026, 18h00

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03 mars au 09 mars 2026

dans le cadre du programme de rachat d'actions

Présentation agrégée par jour et par marché







Emetteur



Code Identifiant de l'émetteur



Jour de la transaction

Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre

d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions





Marché BIO-UV

GROUP 969500GV06OGYU2T9502 03/03/2026 FR0013345493 3517 1,2949 XPAR BIO-UV

GROUP 969500GV06OGYU2T9502 04/03/2026 FR0013345493 631 1,2980 XPAR BIO-UV

GROUP 969500GV06OGYU2T9502 05/03/2026 FR0013345493 3235 1,3071 XPAR BIO-UV

GROUP 969500GV06OGYU2T9502 06/03/2026 FR0013345493 3251 1,3119 XPAR BIO-UV

GROUP 969500GV06OGYU2T9502 09/03/2026 FR0013345493 3240 1,3275 XPAR

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

