information fournie par Actusnews • 24/03/2026 à 18:00

BIO-UV GROUP : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 23 mars 2026

Lunel, le 24 mars 2026, 18h00

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 mars au 23 mars 2026

dans le cadre du programme de rachat d'actions

Présentation agrégée par jour et par marché







Emetteur



Code Identifiant de l'émetteur



Jour de la transaction

Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre

d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions





Marché BIO-UV

GROUP 969500GV06OGYU2T9502 17/03/2026 FR0013345493 0 n.a XPAR BIO-UV

GROUP 969500GV06OGYU2T9502 18/03/2026 FR0013345493 4580 1,5097 XPAR BIO-UV

GROUP 969500GV06OGYU2T9502 19/03/2026 FR0013345493 704 1,5184 XPAR BIO-UV

GROUP 969500GV06OGYU2T9502 20/03/2026 FR0013345493 0 n.a XPAR BIO-UV

GROUP 969500GV06OGYU2T9502 23/03/2026 FR0013345493 0 n.a XPAR

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Contacts :

BIO-UV Group Laurent Emmanuel Migeon

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com

Relations investisseurs Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr

Relations presse Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr