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BIO-UV GROUP : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 23 mars 2026
information fournie par Actusnews 24/03/2026 à 18:00

Lunel, le 24 mars 2026, 18h00

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 mars au 23 mars 2026

dans le cadre du programme de rachat d'actions

Présentation agrégée par jour et par marché




Emetteur

Code Identifiant de l'émetteur

Jour de la transaction
Code Identifiant de l'instrument financier 		Volume total journalier (en nombre
d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions


Marché
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 17/03/2026 FR0013345493 0 n.a XPAR
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 18/03/2026 FR0013345493 4580 1,5097 XPAR
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 19/03/2026 FR0013345493 704 1,5184 XPAR
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 20/03/2026 FR0013345493 0 n.a XPAR
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 23/03/2026 FR0013345493 0 n.a XPAR

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Contacts :

BIO-UV Group Laurent Emmanuel Migeon

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com

Relations investisseurs Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr

Relations presse Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr


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Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97158-rachat-d_actions_24032026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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BIO-UV GRP
1,3860 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

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