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BIO-UV GROUP : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 16 mars 2026
information fournie par Actusnews 18/03/2026 à 19:00

Lunel, le 17 mars 2026, 18h00

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 mars au 16 mars 2026

dans le cadre du programme de rachat d'actions

Présentation agrégée par jour et par marché




Emetteur

Code Identifiant de l'émetteur

Jour de la transaction
Code Identifiant de l'instrument financier 		Volume total journalier (en nombre
d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions


Marché
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 10/03/2026 FR0013345493 3705 1,3234 XPAR
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 11/03/2026 FR0013345493 3065 1,3414 XPAR
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 12/03/2026 FR0013345493 3606 1,3842 XPAR
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 13/03/2026 FR0013345493 3882 1,4674 XPAR
BIO-UV
GROUP 		969500GV06OGYU2T9502 16/03/2026 FR0013345493 4028 1,5000 XPAR

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Contacts :

BIO-UV Group

Laurent Emmanuel Migeon

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com

Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr

Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr


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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97089-rachat-d_actions_17032026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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1,5100 EUR Euronext Paris +0,67%
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