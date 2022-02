Bio-UV Group: "changement de dimension"

Pourquoi s’intéresser à la société maintenant ?

Bio-UV Group est à l’aube d’un nouvelle page de son histoire, alliant croissance et forte amélioration de sa rentabilité. L’acquisition récente de Corelec ainsi que le lancement de ses solutions alliant plusieurs technologies de pointe démontre l’ambition de la société de s’établir comme un acteur crédible sur le marché du traitement de l’eau sans chimie.



Catalyseurs

Toujours bien positionné sur le marché significatif des eaux de Ballast (d’un potentiel de 35 000 navires), Bio-UV dispose d’une excellente visibilité avec un pipe bien fourni pour 2022 compte tenu d’un carnet de commandes de 14,2 M€ (dont 6,0 M€ facturable sur le S1 2022). En parallèle, l’intégration de Corelec devrait permettre de viser des marges significatives (17% de marge d’EBE en 2023e) et de proposer un catalogue de produits plus riche. Enfin, fort de son track-record d’acquisition, le management reste opportuniste en matière de M&A, ce qui pourrait venir dynamiser une nouvelle fois ses fondamentaux.



Points forts de la société

Disposant d’une technologie compétitive et brevetée, Bio-UV Group est résolument tournée vers l’international (produits distribués dans 65 pays). De même, BIO-UV Group dispose d’un outil de production lui permettant de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur et de garantir son agilité et une qualité irréprochable de ses produits.



Valorisation

Nous sommes confiants sur le positionnement de Bio-UV Group ainsi que sur ses perspectives à court, moyen et long terme. Notre valorisation de la société ressort à 7,00€ . Compte tenu des perspectives de croissance et d’amélioration des marges, nous considérons le cours actuel comme un point d’entrée. Nous sommes à l’Achat sur le titre.