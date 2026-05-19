BIO-UV GROUP : BIO-UV Group participe au projet innovant de REUT by VINCI

BIO-UV Group, spécialiste européen des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, annonce sa contribution au projet REUT by VINCI, une initiative ambitieuse portée par Sogea Environnement, filiale de VINCI Construction.

Dans le cadre de ce projet, BIO-UV Group a fourni un système de désinfection UV destiné à être intégré dans une unité mobile de traitement de l'eau développée par Sogea Environnement. Ce conteneur autonome permet de traiter des eaux non conventionnelles — telles que les eaux usées, pluviales ou industrielles — afin de les réutiliser directement sur les chantiers, réduisant ainsi le recours à l'eau potable.

Une innovation au service de la gestion durable de l'eau

Face aux enjeux croissants liés à la raréfaction des ressources en eau et aux évolutions réglementaires, REUT by VINCI propose une solution concrète, mobile et adaptable. Déployable à proximité immédiate des chantiers et facilement transférable (durée moyenne d'utilisation de 1 à 3 mois), cette unité permet de valoriser des ressources locales en eau (stations d'épuration, bassins, carrières…), tout en garantissant leur qualité sanitaire.

Au cœur de ce dispositif, la désinfection par UV joue un rôle essentiel. Cette technologie permet d'éliminer efficacement les micro-organismes pathogènes sans ajout de produits chimiques, tout en préservant les propriétés de l'eau traitée pour un débit de 15 m3/h.

La désinfection UV, un pilier des eaux non conventionnelles

Dans les applications de réutilisation des eaux (REUT), la maîtrise du risque microbiologique est un enjeu critique. Les systèmes développés par BIO-UV Group assurent une désinfection fiable, performante et respectueuse de l'environnement, répondant aux exigences les plus strictes en matière de sécurité sanitaire.

Intégrée aux étapes de floculation, filtration et chloration, la solution UV garantit une qualité d'eau compatible avec de nombreux usages : nettoyage de chantiers, irrigation ou encore refroidissement industriel.

Une première expérimentation concluante

Le dispositif REUT by VINCI a déjà été testé avec succès lors d'un chantier de rénovation autoroutière sur l'A62, démontrant la pertinence de cette approche circulaire. D'autres expérimentations sont attendues dans les mois à venir.

Un projet au cœur de l'engagement environnemental de BIO-UV Group

À travers cette collaboration avec VINCI Construction et Sogea Environnement, BIO-UV Group réaffirme sa mobilisation en faveur de la préservation des ressources :

« Nous sommes fiers de contribuer au projet REUT by VINCI, qui incarne une approche concrète et pragmatique de la gestion durable de l'eau. Participer à une solution mobile, adaptable et à fort impact environnemental positif est en parfaite adéquation avec la mission de BIO-UV Group et de notre engagement continu pour valoriser la réutilisation des eaux usées », déclare Laurent-Emmanuel Migeon, PDG de BIO-UV Group.

À propos de BIO-UV Group

Depuis plus de 35 ans, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de traitement de l'eau par rayons ultraviolets (UV-C), ozone, AOP et électrolyse de sel pour diverses applications : piscines, aquaculture, aquarium, eaux de process industriel, eaux usées et potabilisation. En 2011, elle a ajouté à sa gamme le traitement des eaux de ballast des navires. Les produits de la société sont industrialisés dans ses sites de production spécialisés à Lunel et Seysses, en France, ainsi qu'en Grande Bretagne ce qui lui permet de répondre rapidement aux exigences spécifiques de ses clients partout dans le monde. La société cotée en bourse depuis juillet 2018, a un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 millions d'euros en 2025 et un effectif actuel de 150 employés. Plus de 50% des ventes du groupe sont réalisées à l'export. www.bio-uv.com

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