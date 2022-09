BIO UV : Forte progression des résultats semestriels 2022 - Perspectives de croissance confortées pour 2022

Forte progression des résultats semestriels 2022

Croissance soutenue de l'activité : +73%, dont +17% en organique

Progression de +140% de l'EBITDA : marge d'EBITDA de 17,2%

2,3 M€ de résultat net semestriel : 8,3% de marge nette

Perspectives de croissance confortées pour 2022

BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV) , spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, publie ses résultats semestriels 2022. Au cours de sa réunion du 19 septembre 2022, le Conseil d'administration de Bio-UV Group a arrêté les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2022, qui ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes. Le rapport semestriel 2022 est disponible sur le site Internet de BIO-UV Group, www.bio-uv.com , espace Investisseurs, onglet Documentation.

Compte de résultat

Données consolidées en M€

Normes françaises 1 er semestre 2021

(6 mois) 1 er semestre 2022

(6 mois) Variation Exercice 2021

(consolidé

12 mois) Chiffre d'affaires 16,1 28,0 +73% 33,5 EBITDA 1 2,0 4,8 +140% 3,9 Marge d'EBITDA 12,6% 17,2% +460 bp 11,7% Dotations nettes aux amort. et prov. 1,3 1,3 2,8 Résultat d'exploitation 0,7 3,4 +366% 1,0 Marge d'exploitation 4,5% 12,0% +750 bp 3,0% Résultat financier (0,1) (0,4) Résultat exceptionnel 0,1 0,0 Résultat net (part du groupe) 0,6 2,3 +293% 0,7 Marge nette 3,6% 8,3% +470 bp 2,1%

La société Corelec est consolidée dans les comptes du Groupe depuis le 1 er novembre 2021.

1 EBITDA : Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises.

+73% de croissance au 1 er semestre 2022, dont +17% en organique

Au 1 er semestre 2022, BIO-UV Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 28,0 M€, en progression très dynamique de +73% par rapport au 1 er semestre 2021. Á taux de change et périmètre constants (hors impact de la société Corelec consolidée depuis le 1 er novembre 2021), la croissance organique s'est établie à +17%.

Sur une base proforma, en intégrant la société Corelec sur l'ensemble du 1 er semestre 2021, la croissance semestrielle s'est élevée à +21%.

Marge d'EBITDA record au 1 er semestre 2022 : 17,2% contre 12,6% au 1 er semestre 2021

L'EBITDA [3] s'est établi à 4,8 M€ au 1 er semestre 2022, en forte progression de +140% par rapport au 1 er semestre 2021. À mi-année, l'EBITDA s'inscrit ainsi d'ores et déjà au-delà du niveau réalisé sur l'ensemble du dernier exercice (3,9 M€).

La marge d'EBITDA semestriel ressort ainsi à un niveau record de 17,2%, contre 12,6% un an plus tôt et 11,7% sur l'ensemble de l'année 2021 (16,8% en donnée proforma 2021).

Cette performance est le fruit (i) d'une amélioration de la rentabilité sur le périmètre historique, portée notamment par le dynamisme retrouvé de la division Maritime, et (ii) de l'apport de Corelec (non consolidé au 1 er semestre 2021).

Cette évolution témoigne de la bonne maîtrise par BIO-UV Group de ses prix de vente, dans un environnement de marché marqué par la forte augmentation des prix des matières premières et de l'énergie.

2,3 M€ de résultat net part du groupe semestriel : 8,3% de marge nette

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, stables à 1,3 M€, le résultat d'exploitation s'est élevé à 3,4 M€, en progression de +366% par rapport au 1 er semestre 2021 (0,7 M€). La marge d'exploitation semestrielle s'est ainsi établie à 12,0% contre 4,5% un an plus tôt.

Le résultat net part du groupe, qui intègre une charge d'impôt sur les sociétés de 0,7 M€, s'élève à 2,3 M€, représentant une marge nette de 8,3%, contre 3,6% un an plus tôt et 7,4% en données proforma sur l'ensemble de l'exercice 2021.

1,2 M€ de free cash-flow [4] généré au 1 er semestre 2022 contre 0,4 M€ un an plus tôt

Au 1 er semestre 2022, BIO-UV Group a enregistré une marge brute d'autofinancement de 3,7 M€, contre 2,1 M€ un an plus tôt et d'ores et déjà supérieure à celle de l'ensemble de l'exercice 2021 (3,6 M€). Après variation du besoin en fonds de roulement, en augmentation à 1,8 M€ du fait de la croissance soutenue de l'activité, de la politique d'accroissement des stocks afin de pallier aux difficultés d'approvisionnement, et de la consolidation de Corelec, le cash-flow d'exploitation s'est établi à 1,9 M€ (1,8 M€ au 1 er semestre 2021).

Les opérations d'investissements se sont élevées à 7,5 M€ : 0,7 M€ dédiés au CAPEX (acquisition d'immobilisations) en nette diminution par rapport au 1 er semestre 2021 (1,3 M€), et 6,9 M€ dédiés au paiement de l'acquisition de Corelec.

Les opérations de financement ont consommé 2,7 M€, dont 1,9 M€ de remboursements d'emprunts, 0,5 M€ (soit 0,05 € par action) de versement de la prime d'émission aux actionnaires au titre de l'exercice 2021 et 0,2 M€ de rachats d'actions.

Au 30 juin 2022, l'endettement financier net [5] s'établissait à 26,6 M€ (contre 27,6 M€ à fin 2021) et les capitaux propres s'élevaient à 32,4 M€ (contre 30,7 M€ à fin 2021).

Perspectives

Fort de la poursuite d'une bonne dynamique d'activité pendant l'été, BIO-UV Group présente un solide carnet de commandes, s'établissant à 19,0 M€ au 16 septembre 2022 (dont 16,9 M€ déjà facturés ou restant à facturer au 2 nd semestre 2022).

La société confirme son objectif d'une croissance dynamique de l'activité en 2022, accélérée par l'apport de Corelec, accompagnée d'un niveau élevé de rentabilité.

Benoit Gillmann, Fondateur & Président - Directeur général de BIO-UV Group, déclare :

« Fort d'une activité très soutenue, la performance de BIO-UV Group au 1 er semestre 2022 est remarquable sur le plan opérationnel dans un environnement très complexe. Nous entendons bien la faire durer.

La marge EBITDA passe ainsi de 12,6% à 17,2% à fin juin 2022, portée par une croissance significative de toutes nos divisions et l'apport de l'acquisition et de l'intégration réussie de Corelec.

Une fois encore je tiens à remercier les équipes de BIO-UV Group qui font preuve de réactivité, d'efficacité, de combativité et d'implication pour contourner les obstacles liés aux difficultés d'approvisionnement et de hausses de prix que nous subissons afin de maintenir un haut niveau de prestations.

L'été 2022, marqué par des températures extrêmes et des situations de sécheresse avérées, a rappelé que l'eau est plus que jamais une priorité absolue et vitale. C'est la mission que s'est fixée BIO-UV Group : proposer des solutions de traitement efficaces et compétitives afin de pourvoir aux besoins des entreprises et des populations. Plus que jamais nous entendons mettre l'accent sur nos axes de développement : récréatif, maritime, réutilisations des eaux usées (« REUSE »), industrie et aquaculture. »

Agenda financier

Publications Dates Chiffre d'affaires annuel 2022 25 janvier 2023 Résultats annuels 2022 5 avril 2023

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext ® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

