BIO UV : Forte progression de la notation RSE de BIO-UV à l'issue de la 12ème campagne Gaïa Rating

Note générale de 61/100, en augmentation de 7 points

20ème position dans la catégorie des entreprises de moins de 150 M€ de chiffre d'affaires, en progression de 10 places

Les résultats de la 12ème campagne Gaïa Rating, dévoilés fin 2020, ont permis de mesurer les progrès accomplis par BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, en matière de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE).

A l'issue de la campagne 2020, BIO-UV a obtenu une note générale de 61/100 (pour une note moyenne de la catégorie de 51/100), contre une note de 54/1001 lors de l'édition précédente.

Dans trois des quatre thématiques de la notation Gaïa Rating, les notes de BIO-UV se situent nettement au-delà de la moyenne des émetteurs.

Cette notation permet à BIO-UV de figurer en bonne place dans ce classement qui distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises en termes de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance.

A l'issue de la campagne 2020, BIO-UV s'est ainsi classé à la 20ème place dans la catégorie des entreprises réalisant moins de 150 M€ de chiffre d'affaires, en progression de 10 places sur un an.

« Un an après notre première notation Gaïa Rating, nous sommes fiers des progrès accomplis par BIO-UV en matière de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE). Étant donné nos activités, la désinfection et le traitement de l'eau et des surfaces à partir de technologies écologiques et sans produits chimiques, la RSE est naturellement au cœur de notre stratégie et mobilise l'ensemble de nos collaborateurs.

A ce jour, notre politique environnementale (eau, air, sol ou déchets) et notre politique sociale constituent des points forts de la performance extra-financière de BIO-UV. Bien entendu, nous restons une PME et notre gouvernance n'est pas équivalente à une entreprise du CAC 40. Nous avons à cœur de rester agile !

Il nous reste encore des axes d'amélioration et nous y travaillerons pour les prochaines campagnes. », déclare Benoît Gillmann, Président et Fondateur de BIO-UV Group.

L'agence de notation ESG Gaïa Rating est utilisée par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et décisions d'investissement.

L'intégralité de l'évaluation ESG de BIO-UV par Gaïa Rating est consultable sur le site internet de BIO-UV, www.bio-uv.com, espace Investisseurs, rubrique Documentation.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Contacts :

BIO-UV Group

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes - ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni - ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

1 La note 2019 a été recalculée par EthiFinance lors de la campagne 2020 et diffère de celle publiée l'an dernier (57/100).