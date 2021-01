BIO UV : Agenda de communication financière du 1er semestre 2021

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, annonce son agenda financier du 1er semestre 2021.

Publications Dates Chiffre d'affaires annuel 2020 27 janvier 2021 Résultats annuels 2020 7 avril 2021 Chiffre d'affaires semestriel 2021 21 juillet 2021 Résultats semestriels 2021 22 septembre 2021

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

