BIO UV : Agenda de communication financière 2022

BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV) , spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, annonce son agenda financier 2022.

Publications Dates Chiffre d'affaires annuel 2021 27 janvier 2022 Résultats annuels 2021 6 avril 2022 Chiffre d'affaires semestriel 2022 20 juillet 2022 Résultats semestriels 2022 21 septembre 2022 Chiffre d'affaires annuel 2022 25 janvier 2023 Résultats annuels 2022 5 avril 2023

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext ® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Contacts :

BIO-UV Group

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l5mbZJRnam7Fym2aZcqYa2OUbpqXw5OabmGYyGebZ5mcZ2xinWpobZyXZnBjnGtr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72765-bio-uv-cp-agenda-financier-2022-19012022-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com