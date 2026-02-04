 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bio-Techne progresse grâce à des résultats trimestriels meilleurs que prévu
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

4 février - ** Les actions de Bio-Techne TECH.O augmentent de 4,54 % pour atteindre 67,57 $ ** La société de biotechnologie annonce des revenus de 295,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant la moyenne des estimations des analystes de 290,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG ** Bénéfice trimestriel ajusté de 46 cents par action, supérieur à l'estimation moyenne de 43 cents ** Les analystes de Leerink Partners ont déclaré dans une note:" Nous nous attendons à une reprise du marché final de la pharmacie et du financement de la biotechnologie pour soutenir une certaine croissance au cours des prochains trimestres"

** TECH a chuté de 18,35 % en 2025

Valeurs associées

BIO-TECHNE
68,3950 USD NASDAQ +5,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank