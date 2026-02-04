Bio-Techne progresse grâce à des résultats trimestriels meilleurs que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

4 février - ** Les actions de Bio-Techne TECH.O augmentent de 4,54 % pour atteindre 67,57 $ ** La société de biotechnologie annonce des revenus de 295,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant la moyenne des estimations des analystes de 290,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG ** Bénéfice trimestriel ajusté de 46 cents par action, supérieur à l'estimation moyenne de 43 cents ** Les analystes de Leerink Partners ont déclaré dans une note:" Nous nous attendons à une reprise du marché final de la pharmacie et du financement de la biotechnologie pour soutenir une certaine croissance au cours des prochains trimestres"

** TECH a chuté de 18,35 % en 2025