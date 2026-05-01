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Bio-Rad recule après avoir annoncé une perte nette au premier trimestre et revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 18:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action de la société spécialisée dans les sciences de la vie Bio-Rad Laboratories BIO.N recule de 9,5% à 253,48 dollars

** La société table désormais sur un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre une baisse de près de 3% et une croissance de 0,5%, contre une prévision antérieure de croissance comprise entre 0,5% et 1,5%

** Elle affiche une perte nette de 527,1 millions de dollars au premier trimestre, contre un bénéfice net de 64 millions de dollars un an plus tôt, principalement en raison d'une variation de la juste valeur de sa participation dans Sartorius AG

** Sur une base ajustée, la société affiche un BPA de 1,89 $ par action au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 1,98 $ par action - données compilées par LSEG

** Compte tenu des fluctuations de la séance, BIO affiche une baisse de 16,7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

BIO-RAD LAB-A
254,500 USD NYSE -9,12%
SARTORIUS
174,600 EUR XETRA +3,56%
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