Crédit Agricole prêt à affronter les vents contraires

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Le géant bancaire français Crédit Agricole a publié vendredi des résultats en forte hausse pour le troisième trimestre, et se dit prêt à affronter les vents contraires à venir pour l'économie.

Le groupe bancaire a vu son bénéfice net bondir de plus de 28 % de juin à septembre, à 2,7 milliards d'euros, grâce notamment à la hausse des contributions des caisses régionales mais également des assurances, selon un communiqué.

Depuis le début de l'année, le bénéfice net du groupe est en hausse de 13,7 % à 7,6 milliards d'euros.

Pris seul, le bénéfice net de Crédit Agricole SA (Casa), entité cotée du groupe, est en ligne avec les attentes des analystes, en hausse de 11 % à près de 2 milliards d'euros sur le trimestre.

Dans le même temps, le produit net bancaire du groupe (PNB, équivalent du chiffre d'affaires dans cette industrie), a atteint 10,5 milliards d'euros, en progression de 10,7 % sur un an, grâce aux contributions des banques de détail en France, de l'assurance et de la banque de grande clientèle. Il ressort à 31,3 milliards sur neuf mois, en hausse de 8,8%.

Les analystes de Jefferies ont souligné que les "forces et les faiblesses" de ces résultats étaient conformes aux attentes du marché, dans une note, et la publication a été accueillie tièdement à la Bourse de Paris.

Le titre Crédit Agricole perdait 2,62% à 14,90 euros vers 09H25 heure de Paris, dans un CAC 40 quasi à l'équilibre.

L'activité épargne a été "très active, notamment avec l'assurance qui vole de record en record", et l'activité de la banque de financement et d'investissement est "aussi restée très soutenue, notamment sur la division marché", a souligné lors d'une visioconférence de presse Olivier Gavalda, le directeur général de Crédit Agricole SA (Casa).

Seule la branche de leasing automobile souffre ce trimestre, le marché automobile toujours très défavorable pesant sur l’activité de revente des véhicules d’occasion, notamment au sein de la coentreprise avec Stellantis.

Bonne maîtrise des risques

Le dirigeant a aussi tenu à souligner la "bonne maîtrise des risques" du groupe, car si le coût du risque (les sommes provisionnées pour faire face aux éventuels impayés sur les crédits consentis) a augmenté de 16,7 % à plus d'un milliard d'euros ce trimestre, ce n'est "pas le risque avéré" qui a augmenté, mais "le risque non affecté".

Le groupe Crédit Agricole détient par ailleurs 26 milliards d'euros de dette souveraine sur l'ensemble de son portefeuille bancaire.

"Notre modèle universel, avec des revenus très diversifiés sur pas mal d'activités, nous permet de consolider la solidité du groupe et ainsi, finalement, d'affronter un environnement économique qui sera, on le sait d'ores et déjà, moins favorable dans les mois à venir", a-t-il ajouté.

La production de crédit à l'habitat est en baisse de 4% en France dans le contexte de hausse des taux, mais elle est toujours en hausse sur le crédit aux entreprises et aux professionnels, selon Crédit Agricole.

Le groupe, dont l'Italie est le deuxième marché, a annoncé il y a quelques jours son intention de racheter la banque allemande IKB Deutsche Industriebank, qui viendrait en appui de son plan d'expansion sur le marché allemand.

Crédit Agricole a lancé en octobre une offre de banque universelle destinée aux particuliers dans le pays, où il est déjà présent dans le crédit à la consommation.

Une des priorités du groupe français, qui accompagne beaucoup de grandes entreprises allemandes, est notamment de se développer vers les entreprises de taille intermédiaire (qui réalisent entre 500 millions et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires).