Binance gèle des actifs après un vol de 6,3 milliards de dollars, le plus important jamais enregistré dans le secteur des cryptomonnaies

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(Réécriture et mise à jour)

* Les marchés des cryptomonnaies chutent suite à un vol potentiel

* Des hackers nord-coréens à l'origine de l'attaque contre Binance, selon TRM Labs

* Le cofondateur de Binance affirme que la plateforme couvrira l'intégralité des pertes liées au piratage

* Selon les analystes, cette faille pourrait inciter les investisseurs à réévaluer les risques liés aux cryptomonnaies

par Ankur Banerjee, Tom Westbrook et Summer Zhen

Des pirates ont dérobé 6,3 milliards de dollars à Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, dans ce que les analystes qualifient de plus grand piratage de cryptomonnaies jamais enregistré, une attaque qui pourrait inciter les investisseurs à repenser les risques liés à la détention d’actifs numériques.

Les pirates à l’origine de cette attaque provenaient de Corée du Nord, selon les sociétés américaines d’analyse de blockchains TRM Labs et Chainalysis. Les attaquants ont ciblé les portefeuilles de Binance sur 10 blockchains et ont transféré la majeure partie des fonds en environ 20 minutes, a indiqué TRM Labs dans un communiqué.

Binance a déclaré avoir collaboré avec ses partenaires pour geler les actifs concernés, dont environ 3 milliards de dollars ont été localisés à ce jour. La plateforme n’a pas précisé le sort des 3,3 milliards de dollars restants, et son cofondateur, Yi He, a déclaré que la plateforme couvrirait "toutes les pertes liées au piratage".

Binance a précisé que ses dépôts n’avaient pas été affectés et qu’elle prévoyait de reprendre ses services de retrait dans les 48 heures à venir.

TRM a indiqué que plusieurs caractéristiques de l’attaque correspondaient à des braquages antérieurs liés à la Corée du Nord, notamment un piratage de la plateforme de cryptomonnaies Bybit en 2025 que le FBI avait attribué à Pyongyang.

"Nous émettons ce jugement avec un haut degré de certitude", a-t-il déclaré dans un communiqué.

La mission de la Corée du Nord à Genève et son ambassade en Chine n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Selon le cabinet d’analyse Chainalysis et d’autres experts du secteur,cet incident pourrait constituer le plus grand vol de cryptomonnaies au monde.

"C'est le plus grand piratage de l'histoire", a déclaré Aravind Srinivasan, responsable des activités de gré à gré systématiques chez GSR, un important teneur de marché spécialisé dans les cryptomonnaies.

Les marchés ont immédiatement réagi vendredi lors des échanges asiatiques.

Le cours du bitcoin BTC= a chuté de plus de 3%, atteignant son plus bas niveau en six semaines à 76 368 dollars, tandis que celui de l’ether ETH= a reculé de plus de 3%, tombant à 2 178 dollars, son plus bas niveau en deux mois. Le BNB BNB=CCCL , un token initialement lancé sous le nom de Binance Coin et pouvant servir à payer les frais sur Binance, a perdu 5% au cours des dernières 24 heures, s’établissant à 709,70 dollars, selon l’agrégateur de données CoinGecko.

Les actions de la crypto-bourse Coinbase Global COIN.O ont reculé de 4,8%, tandis que celles de Strategy MSTR.O , un investisseur spécialisé dans le bitcoin, ont chuté de près de 6% lors des négociations après-clôture aux États-Unis.

ORDINATEUR PORTABLE PIRATÉ

Une première enquête suggère que la faille aurait pu trouver son origine dans le piratage d’un ordinateur portable appartenant à l’un de ses ingénieurs, ce qui aurait permis à un pirate d’accéder à l’un de ses systèmes et d’effectuer des retraits non autorisés, a déclaré Binance.

"L’incident résulte de plusieurs facteurs. Notre équipe de sécurité retrace actuellement l’intégralité du parcours de l’attaque via l’ordinateur compromis, qui pourrait constituer le point d’entrée de l’incident", a déclaré Binance.

Au-delà de la perte potentielle d’actifs, cette faille de sécurité risque d’avoir des répercussions plus larges sur le marché des cryptomonnaies, qui subissait déjà des pressions en raison de la hausse des taux d’intérêt américains et d’un affaiblissement de la demande de la part des acheteurs de fonds négociés en bourse (ETF), ont déclaré des analystes .

"Cela pourrait encore freiner l’appétit pour le risque et inciter les investisseurs à réévaluer la sécurité des actifs détenus sur des plateformes centralisées, ainsi que les risques de contrepartie, de solvabilité et de liquidité", a déclaré Tim Sun, chercheur senior chez HashKey Group, basé à Hong Kong.

Binance, qui permet à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs numériques, compte 335 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde et gérait environ 162,8 milliards de dollars d’actifs en dépôt, selon le rapport annuel 2025 de la plateforme.

"Les fonds des utilisateurs restent en sécurité", a déclaré Binance dans un communiqué.

BINANCE DISPOSE D’UN FONDS DE SÉCURITÉ DES ACTIFS

Binance gère un fonds d’actifs sécurisé pour ses utilisateurs, qui consiste en une réserve détenue entièrement en bitcoins et destinée à protéger les actifs des utilisateurs en cas de failles de sécurité, selon son site web.

"Il devient très difficile de contrer les piratages, car l’IA peut détecter les vulnérabilités plus rapidement que l’on ne peut les corriger", a déclaré Bernardo Brites, directeur général de Trace Finance, une société spécialisée dans les infrastructures de paiement et de stablecoins.

"Je pense que les utilisateurs se détourneront des plateformes d’échange de petite et moyenne taille, (car il devient) trop risqué de placer son argent dans un endroit incapable de couvrir un piratage d’une ampleur significative."

L’émetteur de stablecoins Tether a déclaré avoir gelé près de 1,57 milliard de dollars d’actifs liés à cet incident, tandis que Circle a gelé plus de 800 millions de dollars.

World Liberty Financial, une société spécialisée dans les cryptomonnaies liée au président américain Donald Trump et à sa famille, a déclaré jeudi avoir collaboré avec le dépositaire de cryptomonnaies BitGo pour geler les fonds volés lors de ce qu’elle a qualifié de piratage de Binance. Yi He, de Binance, a indiqué que 27 millions de dollars de stablecoins et environ 2 millions de dollars de jetons World Liberty avaient été gelés.

La société de cryptomonnaies Ripple a également gelé environ 200 millions de dollars de fonds, a ajouté Yi He. Jack McDonald, vice-président senior chargé des stablecoins chez Ripple, a déclaré que la société suivait de près les informations faisant état d’une faille potentielle impliquant Binance, qu’elle gelait les fonds concernés et qu’elle coordonnait ses actions avec les parties concernées.

CET INCIDENT VIENT S’AJOUTER À UNE SÉRIE DE VOLS DANS LE SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES

Miguel Morel, directeur général de la société de veille blockchain Arkham, a déclaré que les données indiquaient que des milliards de dollars semblaient avoir été dérobés à Binance par un acteur inconnu.

Cet incident vient s’ajouter à une série de vols de cryptomonnaies. L’année dernière, des pirates ont dérobé 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies au cours de près de 150 attaques, selon les chercheurs de TRM Labs. En septembre, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitget a déclaré qu’environ 350 millions de dollars de cryptomonnaies avaient été volés sur sa plateforme, soulignant la vulnérabilité du secteur face aux pirates informatiques.

Les autorités ont averti que les groupes criminels organisés recourent de plus en plus aux cryptomonnaies pour transférer des fonds au-delà des frontières, en dehors du système financier traditionnel.

Binance.US, une autre plateforme d'échange de cryptomonnaies, a déclaré ne pas avoir été touchée par cet incident de sécurité.

COIN.O a déclaré ne pas être concernée et surveiller la situation.

Lors d’un incident sans rapport avec celui-ci, survenu plus tôt dans la journée de jeudi, l’opérateur de marché prédictif Polymarket a temporairement suspendu les transactions après un incident de sécurité impliquant un prestataire tiers. Il a par la suite repris les transactions et a déclaré qu’il rembourserait intégralement les traders concernés.