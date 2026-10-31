Binance affirme avoir couvert 90 % des pertes liées au piratage de 6,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration du FBI aux paragraphes 4 et 5)

La plateforme de cryptomonnaies Binance a déclaré samedi avoir réussi à remplacer 90 % des fonds volés à la suite d'un piratage record de 6,3 milliards de dollars sur sa plateforme, en utilisant les fonds de l'entreprise pour acheter de nouveaux tokens.

Les 10 % restants sont constitués de tokens moins liquides, ce qui signifie que leur achat pourrait prendre plus de temps, a-t-elle précisé dans un communiqué publié sur X.

“Nous avons désormais reconstitué 90 % des actifs volés, et nous nous engageons à couvrir les 10 % restants. Nos utilisateurs ne subiront pas les conséquences financières de cet incident”, a déclaré samedi sur X le co-directeur général Richard Teng.

Les cours des cryptomonnaies ont chuté vendredi, tandis que Binance — la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde — s’est efforcée de rassurer ses clients sur la sécurité de leurs fonds après avoir perdu plus de 6 milliards de dollars de cryptomonnaies lors d’un piratage que les analystes et le FBI ont attribué à la Corée du Nord .

Le FBI a déclaré samedi que l’unité nord-coréenne soutenue par l’État, connue sous le nom de “TraderTraitor”, était responsable de l’attaque. Les forces de l’ordre ont observé des membres de cette unité en train de convertir les actifs volés en cryptomonnaie “ethereum”, a indiqué le FBI dans un communiqué, ajoutant qu’il s’attendait à un “blanchiment supplémentaire” de ces actifs grâce à l’utilisation de technologies associées.

Richard Teng a déclaré vendredi que cette intrusion était une “attaque complexe” impliquant un ordinateur portable piraté et un logiciel malveillant conçu pour effacer les traces de son activité, ce qui rendait le traçage et l’enquête plus difficiles.

À la suite du piratage, la plateforme a suspendu les retraits de fonds pour ses clients, mais elle a indiqué samedi qu’elle comptait bien réactiver les retraits dès dimanche.

Binance a indiqué avoir mis de côté en interne environ 6,34 milliards de dollars provenant des fonds de la société pour couvrir les pertes.

L’argent utilisé pour racheter des tokens provenait en partie de son “Secure Asset Fund for Users” (SAFU) d’un montant d’un milliard de dollars — une réserve de bitcoins qu’elle détient pour protéger ses clients en cas de failles de sécurité —, ainsi que d’une partie de son “Futures Insurance Fund” et de sa trésorerie d’entreprise, a-t-elle précisé sur X.

Binance a également indiqué avoir réalisé un nouvel instantané des actifs détenus sur sa plateforme à 00 h 00 GMT le 31 octobre, dans le cadre de son processus de preuve de réserves.

Les utilisateurs détenant les 10 tokens répertoriés — BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD et ZEC — pourront vérifier que leurs actifs sont couverts à un ratio minimum de 1:1 dès que la preuve complète sera disponible, a-t-elle précisé.