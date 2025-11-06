BillionToOne devait ouvrir 66,7 % au-dessus de son prix d'offre pour ses débuts au Nasdaq

(Mises à jour)

6 novembre - ** Les actions de la société de diagnostic moléculaire BillionToOne BLLN.O devaient ouvrir 66,7 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq ** Les actions devraient ouvrir à 100 dollars l'unité, contre 60 dollars pour l'introduction en bourse ** BLLN a vendu 4,56 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse élargie pour lever 273,1 millions de dollars ** BLLN, basée à Menlo Park en Californie, avait initialement commercialisé 3,85 millions d'actions entre 49 et 55 dollars chacune

** BLLN développe des tests de diagnostic moléculaire - y compris un dépistage prénatal non invasif et une biopsie liquide - pour diverses maladies

** Au cours du semestre clos le 30 juin, les recettes de BLLN ont bondi de 82 % pour atteindre 125,5 millions de dollars, tandis que la perte nette s'est réduite à 4,2 millions de dollars

** J.P. Morgan, Piper Sandler, Jefferies et William Blair ont été les co-chefs de file de l'offre