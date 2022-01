Bill Miller passe la main

(NEWSManagers.com) - L'ancienne gloire de la gestion de Legg Mason, Bill Miller, a annoncé mardi un plan de succession pour sa société Miller Value Partners et ses deux fonds, Miller Income Fund et Miller Opportunity Trust, alors qu'il a dépassé les 70 ans.

L'activité représentant un encours d'un peu plus de trois milliards de dollars sera coupée en deux et confiée à deux proches de l'investisseur.

Miller Value Partners sera reprise par Bill Miller IV, le fils de Bill Miller et actuel co-gérant du fonds Miller Income. La société s'occupera du fonds Miller Income, qui sera piloté par Bill Miller IV. Son père continuera de le co-gérer en 2022.

Bill Miller IV indique qu'il va prochainement proposer, en plus du fonds, un ETF actions en 2022.

La gestion de Miller Opportunity Trust sera confiée à Patient Capital Management, une société détenue en majorité par Samantha McLemore, qui co-gère le fonds depuis plus de dix ans et travaille avec Bill Miller depuis une vingtaine d'années. Bill Miller restera également co-gérant du fonds en 2022.

Une fois la transition assurée, Bill Miller sera actionnaire minoritaire de Miller Value Partners et Patient Capital Management. Il restera le plus gros investisseur individuel des fonds et continuera de les conseiller.

Chantre de la gestion value, Bill Miller a pendant longtemps été le gérant vedette de Legg Mason. Pendant 15 ans, il a surperformé le S&P 500 avec son fonds Legg Mason Value Trust. Après cela, il a connu une période plus difficile. Il a fondé sa société en 1999.