Bill Hwang, d'Archegos, demande à être gracié pour une fraude massive qui a coûté 10 milliards de dollars aux banques

Bill Hwang, le fondateur d'Archegos Capital Management, a demandé la grâce présidentielle pour sa condamnation dans l'effondrement de son fonds qui a coûté plus de 10 milliards de dollars aux banques de Wall Street.

L'ancien investisseur milliardaire, qui a été condamné à 18 ans de prison en 2024, a demandé l'an dernier à bénéficier d'une grâce après avoir purgé sa peine auprès du ministère américain de la justice, selon le site web de l'agence.

Archegos, un family office qui gérait 36 milliards de dollars, s'est effondré en 2021 lorsque Hwang n'a pas pu répondre aux appels de marge sur les prêts bancaires qu'il avait obtenus pour faire des paris importants sur les médias et les valeurs technologiques.

En 2024, un jury a reconnu Hwang coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de fraude électronique, de fraude en matière de valeurs mobilières et de manipulation du marché, après que les procureurs l'ont accusé d'avoir menti aux banques au sujet du portefeuille d'Archegos afin de pouvoir emprunter de l'argent de manière agressive.

Le bureau du procureur chargé des grâces du ministère de la justice fait des recommandations au président sur les demandes de grâces, dont le traitement peut prendre des mois ou des années, selon l'agence.

Un responsable de la Maison Blanche n'a pas commenté la demande de clémence, mais a déclaré que le président est le décideur final pour toutes les grâces ou commutations.

Le ministère de la Justice n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Depuis son retour au pouvoir l'année dernière, le président Donald Trump a accordé une multitude de grâces, dont beaucoup concernaient des criminels en col blanc et des alliés politiques.