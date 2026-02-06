 Aller au contenu principal
Bill Holdings fait un bond de 40 % après l'annonce de négociations de rachat avec Hellman & Friedman
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 20:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de la plateforme financière Bill Holdings BILL.N ont bondi de 40,72% à 50,21 dollars après l'annonce de la société de capital-investissement Hellman & Friedman qui est en pourparlers pour l'achat de Bill Holdings

** Le résultat net ajusté du 2ème trimestre s'élève à 73,40 millions de dollars, supérieur aux estimations des analystes (64,33 millions de dollars) - données compilées par LSEG

** Les revenus déclarés de 414,70 millions de dollars sont supérieurs aux estimations des analystes de 398,39 millions de dollars

** 15 des 25 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et 10 comme un "maintien"; leur PT médian est de 58 $ - données compilées par LSEG

** BILL en baisse de 48,21% au cours des 12 derniers mois

