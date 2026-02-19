Bill Gates ne s'est pas présenté au sommet indien sur l'intelligence artificielle, l'événement étant marqué par un chaos organisationnel

(Ajout de détails sur l'événement inaugural du sommet de l'IA de l'Inde et d'informations sur les défaillances de l'organisation) par Munsif Vengattil et Aditya Kalra

Bill Gates s'est retiré du sommet indien sur l'impact de l'IA quelques heures avant son discours inaugural prévu jeudi, portant un nouveau coup à un événement phare déjà entaché par des erreurs d'organisation, une bévue de robot et des plaintes de délégués concernant des perturbations de la circulation.

La Fondation Gates a déclaré que le milliardaire ne prononcerait pas son discours "pour s'assurer que l'accent reste mis sur les priorités essentielles du sommet sur l'IA".

Il y a quelques jours à peine, la fondation avait rejeté les rumeurs concernant son absence et insisté sur le fait qu'il était en bonne voie pour participer au sommet.

Le Premier ministre Narendra Modi devrait prendre la parole jeudi, aux côtés du président français Emmanuel Macron, du directeur général de Google Sundar Pichai, du directeur général d'OpenAI Sam Altman et du directeur général d'Anthropic Dario Amodei.

L'absence de Bill Gates, suivie d'une autre annulation très médiatisée de Jensen Huang, de Nvidia, s'ajoute à une ouverture difficile pour un sommet présenté comme le premier grand forum sur l'intelligence artificielle dans le Sud global, où l'Inde a cherché à se positionner comme une voix de premier plan dans la gouvernance mondiale de l'IA.

L' annulation de Bill Gates intervient après que le ministère américain de la justice a publié le mois dernier des courriels contenant des communications entre Jeffrey Epstein, ancien financier et délinquant sexuel condamné, et le personnel de la Fondation Gates .

Ces documents indiquent que Bill Gates et M. Epstein se sont rencontrés à plusieurs reprises après la condamnation de M. Epstein à une peine de prison pour discuter de l'expansion des efforts philanthropiques de Bill Gates. Bill Gates a déclaré que leur relation se limitait à des discussions liées à la philanthropie et qu'il avait commis une erreur en rencontrant M. Epstein.

La Fondation Gates, organisation philanthropique créée en 2000 par Bill Gates, cofondateur de Microsoft MSFT.O , et son épouse de l'époque, est l'un des principaux bailleurs de fonds des initiatives mondiales en matière de santé.

CHAOS ET EMBOUTEILLAGES

Le premier grand sommet indien sur l'IA n'a pas fait la une des journaux pour les produits exposés, mais pour des erreurs de gestion qui ont choqué les participants et les ont mis en colère contre ce qu'ils décrivent comme un manque de planification de la part du gouvernement indien.

Les halls d'exposition du sommet ont été fermés au public jeudi, une décision surprenante qui a suscité la colère des participants.

Mercredi, l'université indienne Galgotias a été priée de quitter son stand après qu'un membre du personnel a présenté un chien robotisé fabriqué en Chine et disponible dans le commerce comme étant sa propre création .

Le chaos s'est emparé de la ville, les internautes se plaignant sur les réseaux sociaux des embouteillages, la police ayant fermé des routes pour privilégier les déplacements des VIP.

Mercredi, des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des dizaines de participants au sommet marchant sur des kilomètres dans le centre de Delhi alors que les routes étaient fermées à la circulation, qu'il n'y avait pas de taxis disponibles et qu'aucun service de navette n'avait été mis en place.