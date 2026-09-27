Bill Gates appelle à son tour à mieux encadrer l'IA

L'intelligence artificielle (IA) doit être encadrée bien au-delà d'un seul dispositif d'autorégulation, a déclaré Bill Gates, cofondateur de Microsoft, appelant le Congrès américain à adopter une législation en la matière.

"(...) Les responsables politiques ne devraient pas avoir le choix que de commencer à participer à la discussion concernant les garde-fous et la surveillance nécessaires" a-t-il dit sur l'émission 'Meet the Press' de NBC, diffusée dimanche.

Depuis quelques semaines, le débat sur les dangers potentiels de l'IA fait rage, notamment l'appel de Dario Amodei, directeur général d'Anthropic, à ralentir le développement des modèles IA - un appel soutenu par Elon Musk, qui dirige xAI, et par Sam Altman, directeur général d'OpenAI.

Outre l'encouragement du directeur général de l'entreprise à freiner son développement, d'autres mises en garde sur l'IA ont jeté un froid sur l'euphorie - à en juger des centaines de milliards de dollars investis - sur cette nouvelle révolution technologique.

Au cours des deux dernières semaines, certains des chercheurs d'Anthropic ont averti que l'IA pourrait conduire à l'extinction de l'humanité d'ici la fin de la décennie et l'entreprise a également déclaré avoir découvert des exemples où ses systèmes auraient pu être utilisés pour le développement d'armes biologiques.

(Idrees Ali, Version française Benoit Van Overstraeten)