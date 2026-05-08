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BILL en hausse après avoir annoncé des suppressions d'emplois et un retour à la rentabilité
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai -

** Les actions de BILL Holdings BILL.N ont progressé de 6,68% pour atteindre 40,7 $

** La société de paiement a annoncé jeudi soir qu'elle allait réduire ses effectifs jusqu'à 30% afin d'améliorer sa rentabilité

** BILL prévoit d'achever cette restructuration d'ici la fin du premier trimestre de son exercice 2027

** Elle a enregistré un bénéfice de 12,8 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 11,6 millions de dollars un an plus tôt

** Elle a également annoncé une autorisation de rachat d'actions d'un milliard de dollars

** Compte tenu de l'évolution de la séance, BILL affiche une baisse de 30% depuis le début de l'année

Valeurs associées

BILL HLDG
40,220 USD NYSE +6,88%
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