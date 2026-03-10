Bill Ackman prépare une double introduction à Wall Street pour Pershing Square
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 16:06
Pershing Square USA prévoit de lever entre 5 et 10 milliards de dollars avec un prix d'introduction fixé à 50 dollars par action. Les investisseurs du nouveau fonds recevront 20 actions de Pershing Square pour chaque tranche de 100 actions souscrites, une incitation destinée à attirer les capitaux. Le fonds a déjà obtenu 2,8 milliards de dollars d'engagements de la part d'investisseurs institutionnels, de family offices et de fonds de pension.
Le nouveau véhicule devrait investir dans 12 à 15 entreprises nord-américaines cotées jugées sous-évaluées, en s'inspirant de la stratégie du fonds existant tout en proposant des frais plus faibles et un accès plus rapide au capital. Les deux entités devraient être cotées au New York Stock Exchange sous les symboles "PS" pour Pershing Square et "PSUS" pour Pershing Square USA, avec Citigroup, UBS, BofA Securities, Jefferies et Wells Fargo comme banques chargées de l'opération.
Valeurs associées
|4 213,000 GBX
|LSE
|+5,22%
|56,675 USD
|LSE
|+5,74%
