Bill Ackman prépare une double introduction à Wall Street pour Pershing Square
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 16:06

Le milliardaire et investisseur activiste Bill Ackman a déposé des dossiers pour introduire en Bourse aux États-Unis son fonds spéculatif Pershing Square ainsi qu'un nouveau véhicule d'investissement baptisé Pershing Square USA. Cette opération pourrait lui permettre de rejoindre le groupe restreint des gestionnaires d'actifs alternatifs cotés, alors que son fonds gère environ 30,7 milliards de dollars d'actifs.

Pershing Square USA prévoit de lever entre 5 et 10 milliards de dollars avec un prix d'introduction fixé à 50 dollars par action. Les investisseurs du nouveau fonds recevront 20 actions de Pershing Square pour chaque tranche de 100 actions souscrites, une incitation destinée à attirer les capitaux. Le fonds a déjà obtenu 2,8 milliards de dollars d'engagements de la part d'investisseurs institutionnels, de family offices et de fonds de pension.

Le nouveau véhicule devrait investir dans 12 à 15 entreprises nord-américaines cotées jugées sous-évaluées, en s'inspirant de la stratégie du fonds existant tout en proposant des frais plus faibles et un accès plus rapide au capital. Les deux entités devraient être cotées au New York Stock Exchange sous les symboles "PS" pour Pershing Square et "PSUS" pour Pershing Square USA, avec Citigroup, UBS, BofA Securities, Jefferies et Wells Fargo comme banques chargées de l'opération.

