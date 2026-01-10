 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bill Ackman estime que l'appel de Trump à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit pendant un an est une erreur
information fournie par Reuters 10/01/2026 à 03:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire de fonds spéculatif américain Bill Ackman a déclaré vendredi que l'appel du président américain Donald Trump en faveur d'un plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % à partir du 20 janvier "est une erreur".

"Sans pouvoir appliquer des taux suffisants pour couvrir les pertes et obtenir un rendement adéquat sur les capitaux propres, les prêteurs de cartes de crédit annuleront les cartes de millions de consommateurs", a déclaré M. Ackman dans un billet X.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank