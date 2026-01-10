Bill Ackman estime que l'appel de Trump à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit pendant un an est une erreur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire de fonds spéculatif américain Bill Ackman a déclaré vendredi que l'appel du président américain Donald Trump en faveur d'un plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % à partir du 20 janvier "est une erreur".

"Sans pouvoir appliquer des taux suffisants pour couvrir les pertes et obtenir un rendement adéquat sur les capitaux propres, les prêteurs de cartes de crédit annuleront les cartes de millions de consommateurs", a déclaré M. Ackman dans un billet X.