Bill Ackman envisage une double offre publique pour Pershing Square et un nouveau fonds, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur milliardaire Bill Ackman prévoit d'introduire en bourse sa société de fonds spéculatifs Pershing Square et un nouveau fonds d'investissement au début de l'année prochaine, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières de l'affaire.

Cette opération marquerait une étape importante pour l'investisseur activiste, dont les commentaires élaborés sur la finance et la politique sont suivis de près à New York et à Washington.

Le nouveau fonds, Pershing Square USA, devrait être négocié à la Bourse de New York et offrira aux investisseurs des actions gratuites de Pershing Square en guise d'incitation, selon le WSJ.

Le rapport ajoute que les partenaires pourraient donner jusqu'à 10 % des actions de Pershing Square, ce qui pourrait valoriser l'entreprise bien au-delà d'une évaluation de 10,5 milliards de dollars en 2024.

Le Financial Times a rapporté plus tôt dans la journée de vendredi que Ackman préparait l'introduction en bourse de Pershing Square, sans mentionner d'autres projets.

Les pourparlers en vue de l'introduction en bourse sont préliminaires et pourraient finalement être retardés ou ne pas déboucher sur une offre publique, en fonction des conditions du marché, ont indiqué les deux journaux.

Pershing Square a refusé de commenter le rapport du FT. Elle n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'article du WSJ.

Après la saison automnale des introductions en bourse la plus active depuis quatre ans aux États-Unis, les procédures de dépôt ont été perturbées par la plus longue fermeture du gouvernement fédéral à Washington.

Fondée par Bill Ackman en janvier 2004, la société Pershing Square Capital Management investit dans une douzaine d'actions et est surtout connue pour ses campagnes activistes.

Les rapports du FT et du WSJ ravivent les espoirs de cotation de Pershing Square après la vente d'une participation de 10 % pour 1,05 milliard de dollars l'année dernière, qui, selon Reuters, était un précurseur d'une éventuelle introduction en bourse.

Si Pershing procède à une cotation, elle rejoindra le petit club des gestionnaires d'actifs alternatifs cotés en bourse.

Alors que les géants du capital-investissement comme Blackstone BX.N et KKR KKR.N ont prospéré sur les marchés publics, les fonds spéculatifs purs ont obtenu des résultats mitigés en raison de l'imprévisibilité de leurs bénéfices.

Le fonds spéculatif britannique Man Group EMG.L devrait enregistrer sa troisième année négative en quatre ans, tandis que Pershing Square Holdings PSH.AS , le fonds spéculatif d'Ackman coté en Europe, a progressé de près de 21 % cette année.

Blue Owl Capital OWL.N , qu'Ackman a déjà comparé à la structure de sa propre entreprise, est en baisse de près de 40 % cette année sur fond de nervosité du marché du crédit.