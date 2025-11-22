 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 625,88
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bill Ackman envisage une double offre publique pour Pershing Square et un nouveau fonds, selon le WSJ
information fournie par Reuters 22/11/2025 à 03:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement avec des détails du rapport du WSJ aux paragraphes 1, 3 et 4, ajout de détails sur un rapport antérieur du FT au paragraphe 5)

L'investisseur milliardaire Bill Ackman prévoit d'introduire en bourse sa société de fonds spéculatifs Pershing Square et un nouveau fonds d'investissement au début de l'année prochaine, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières de l'affaire.

Cette opération marquerait une étape importante pour l'investisseur activiste, dont les commentaires élaborés sur la finance et la politique sont suivis de près à New York et à Washington.

Le nouveau fonds, Pershing Square USA, devrait être négocié à la Bourse de New York et offrira aux investisseurs des actions gratuites de Pershing Square en guise d'incitation, selon le WSJ.

Le rapport ajoute que les partenaires pourraient donner jusqu'à 10 % des actions de Pershing Square, ce qui pourrait valoriser l'entreprise bien au-delà d'une évaluation de 10,5 milliards de dollars en 2024.

Le Financial Times a rapporté plus tôt dans la journée de vendredi que Ackman préparait l'introduction en bourse de Pershing Square, sans mentionner d'autres projets.

Les pourparlers en vue de l'introduction en bourse sont préliminaires et pourraient finalement être retardés ou ne pas déboucher sur une offre publique, en fonction des conditions du marché, ont indiqué les deux journaux.

Pershing Square a refusé de commenter le rapport du FT. Elle n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'article du WSJ.

Après la saison automnale des introductions en bourse la plus active depuis quatre ans aux États-Unis, les procédures de dépôt ont été perturbées par la plus longue fermeture du gouvernement fédéral à Washington.

Fondée par Bill Ackman en janvier 2004, la société Pershing Square Capital Management investit dans une douzaine d'actions et est surtout connue pour ses campagnes activistes.

Les rapports du FT et du WSJ ravivent les espoirs de cotation de Pershing Square après la vente d'une participation de 10 % pour 1,05 milliard de dollars l'année dernière, qui, selon Reuters, était un précurseur d'une éventuelle introduction en bourse.

Si Pershing procède à une cotation, elle rejoindra le petit club des gestionnaires d'actifs alternatifs cotés en bourse.

Alors que les géants du capital-investissement comme Blackstone BX.N et KKR KKR.N ont prospéré sur les marchés publics, les fonds spéculatifs purs ont obtenu des résultats mitigés en raison de l'imprévisibilité de leurs bénéfices.

Le fonds spéculatif britannique Man Group EMG.L devrait enregistrer sa troisième année négative en quatre ans, tandis que Pershing Square Holdings PSH.AS , le fonds spéculatif d'Ackman coté en Europe, a progressé de près de 21 % cette année.

Blue Owl Capital OWL.N , qu'Ackman a déjà comparé à la structure de sa propre entreprise, est en baisse de près de 40 % cette année sur fond de nervosité du marché du crédit.

Valeurs associées

BLACKSTONE
142,675 USD NYSE +3,04%
BLUE OWL CAP RG-A
14,025 USD NYSE +2,07%
KKR & CO
118,710 USD NYSE +3,76%
MAN GRP
199,700 GBX LSE -3,06%
PERSH SQUA HLD
4 689,000 GBX LSE -2,52%
PERSH SQUA HLD
60,575 USD LSE -4,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un délégué passe devant des logos du G20 au centre d'exposition Nasrec à Johannesburg (Afrique du Sud), le 21 novembre 2025 ( AFP / GIANLUIGI GUERCIA )
    Le sommet du G20 s'ouvre en Afrique du Sud, sans Trump
    information fournie par AFP 22.11.2025 04:17 

    L'Ukraine et le climat devraient s'inviter au sommet des grandes économies du G20 qui s'ouvre samedi à Johannesburg, en l'absence de Donald Trump. Le président des Etats-Unis boycotte le sommet, organisé pour la première fois en Afrique, mais son plan pour mettre ... Lire la suite

  • Des manifestants font le salut fasciste à l'occasion du 50e anniversaire de la mort du général Franco à Madrid le 21 novembre 2025 ( AFP / Thomas COEX )
    Des partisans de Franco défilent à Madrid après l'anniversaire de sa mort
    information fournie par AFP 22.11.2025 01:19 

    Des centaines de nostalgiques du régime franquiste ont défilé vendredi à Madrid, au lendemain du 50e anniversaire de la mort de l'ancien dictateur Francisco Franco, dont l'héritage divise toujours l'Espagne. La Phalange, parti fasciste qui se réclame de l'héritage ... Lire la suite

  • Le président de la COP30 Andre Correa do Lago lors de la session plénière à Belém au BGrésil le 21 novembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Prolongation pour la COP30, engluée dans la dispute sur la sortie des énergies fossiles
    information fournie par AFP 21.11.2025 23:45 

    Les négociations climatiques de la COP30 au Brésil entre près de 200 pays sont entrées officiellement en prolongation vendredi après deux semaines de négociations infructueuses, sans compromis en vue sur la question du pétrole, du gaz et du charbon. Au point que ... Lire la suite

  • Pilar Alcantara, une Cubaine de 81 ans, est alitée chez elle dans le quartier de Jesus Maria, à La Havane, après avoir contracté le chikungunya, le 20 novembre 2025 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )
    A Cuba, une épidémie de chikungunya hors de contrôle
    information fournie par AFP 21.11.2025 23:30 

    Apparu en juillet dans une province de l'ouest de Cuba, le virus du chikungunya s'est propagé ces dernières semaines dans toute l'île, avec un nombre de cas en forte hausse, dans un contexte de grave crise économique marquée par des pénuries de médicaments et de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank