Bilfinger porté par un relèvement à l'achat chez UBS

(Zonebourse.com) - Bilfinger prend 3,1% à 82,5 EUR, surperformant ainsi nettement la tendance à Francfort ( 0,2% sur le DAX 40), avec le soutien d'un relèvement de recommandation chez UBS, qui voit un "point d'entrée attractif" sur le titre du groupe de services industriels.
L'établissement financier suisse relève ainsi sa recommandation de "neutre" à "achat", malgré un objectif de cours abaissé de 107 à 102 EUR, une cible qui recèle encore un potentiel de progression de 27% par rapport au dernier cours de clôture de l'action.
"Après la 'réinitialisation des marges' post-publication au titre du 2e trimestre, nous réduisons nos estimations, mais nous nous attendons toujours à une progression des marges dans les années à venir", affirme UBS dans le résumé de sa note.
La banque helvétique perçoit aussi des preuves récentes d'une amélioration du sentiment des affaires, qui "laissent entrevoir des catalyseurs potentiels aux 3e et 4e trimestres en raison de prises de commandes et d'une utilisation plus élevées".
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