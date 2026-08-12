Bilfinger pessimiste pour sa marge d'EBITA en 2026

Bilfinger confirme ses objectifs annuels à l'occasion de sa publication semestrielle, mais indique toutefois, au vu de sa performance commerciale du premier semestre de l'année, prévoir que la marge d'EBITA se situe dans la partie inférieure de la fourchette de ses perspectives.

Pour rappel, le fournisseur allemand de services industriels anticipe, pour l'ensemble de 2026, un chiffre d'affaires de 5,4 à 5,9 MdsEUR, une marge d'EBITA de 5,8 à 6,2% et un flux de trésorerie disponible de 250 à 300 MEUR, en incluant le groupe Teknokon, qui est consolidé depuis le 1er avril.

Sur les six premiers mois de 2026, Bilfinger a engrangé un BPA de 1,47 EUR, en augmentation significative par rapport à 1,28 EUR un an auparavant, mais a vu sa marge d'EBITA se tasser de 0,2 point à 5,3% et son free cash-flow reculer de près de 10% à 48 MEUR.

"Compte tenu des incertitudes géopolitiques, les clients des marchés clés de Bilfinger sont restés prudents quant aux nouveaux investissements et à l'annulation des services dans le cadre d'accords-cadres", explique le groupe, qui pointe ainsi une sous-utilisation temporaire de ses capacités.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 7% à 1 450 MEUR ( 4% en organique), mais ses prises de commandes ont chuté de 16% à 1 498 MEUR (-21% en organique) "par rapport à un trimestre exceptionnellement solide".

Son CEO Thomas Schulz affirme cependant voir "déjà des signes d'une reprise des affaires pour la seconde moitié de l'année", qui "sera soutenue par l'élan croissant du marché et par ses initiatives de croissance constantes".