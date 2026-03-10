Bilendi Text Coding Platform : la plateforme IA en libre-service qui réinvente la codification des verbatims

Paris, le 10 mars, 2026 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, dévoile aujourd’hui Bilendi Text Coding Platform, une plateforme en libre-service innovante conçue pour transformer les verbatims bruts issus de questions ouvertes en données fiables, structurées et exploitables.

Adieu la complexité de l’analyse des questions ouvertes

Durant des décennies, le traitement des verbatims émanant des questions ouvertes s'est avéré complexe. Malgré la richesse des feedbacks qualitatifs, le processus de « codification » - qui consiste à classer des textes bruts en données exploitables - était réputé pour être fragmenté, coûteux et chronophage.