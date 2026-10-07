Communiqué de presse BILENDI
Résultats semestriels 2026 :
Poursuite de l’exécution du plan stratégique dans un environnement de marché exigeant
• Chiffre d’affaires quasi stable, avec une activité internationale en croissance
• Solide rentabilité avec une marge d’EBITDA ajusté de 18,8%, 2ème meilleure performance historique du Groupe au 1er semestre
• Génération de cash en progression
• Poursuite de l’exécution du plan stratégique 2026-2030 et objectifs financiers 2030 réaffirmés
Un chiffre d’affaires quasi stable au premier semestre 2026, portée par l’international
Au premier semestre 2026, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires de 43,2 M€, en léger retrait de -0,9% par rapport au premier semestre 2025 et de -0,6% à taux de change constant.
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