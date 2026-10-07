 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bilendi : Résultats semestriels 2026 : Poursuite de l’exécution du plan stratégique dans un environnement de marché exigeant.
information fournie par Boursorama CP 07/10/2026 à 17:45

Ajouter Boursorama à vos sources

Communiqué de presse BILENDI

Résultats semestriels 2026 :
Poursuite de l’exécution du plan stratégique dans un environnement de marché exigeant

• Chiffre d’affaires quasi stable, avec une activité internationale en croissance
• Solide rentabilité avec une marge d’EBITDA ajusté de 18,8%, 2ème meilleure performance historique du Groupe au 1er semestre
• Génération de cash en progression
• Poursuite de l’exécution du plan stratégique 2026-2030 et objectifs financiers 2030 réaffirmés

Un chiffre d’affaires quasi stable au premier semestre 2026, portée par l’international
Au premier semestre 2026, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires de 43,2 M€, en léger retrait de -0,9% par rapport au premier semestre 2025 et de -0,6% à taux de change constant.

Valeurs associées

BILENDI
8,620 EUR Euronext Paris +0,47%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 769,21 -1,22%
Pétrole Brent
100,94 -0,14%
SOCIETE GENERALE
63,94 -5,01%
2CRSI
25,06 -7,73%
HAFFNER ENERGY
0,733 -6,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank