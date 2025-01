Communiqué de presse BILENDI



Bilendi lance un panel aux États-Unis dans le cadre de sa stratégie d'expansion.



Bilendi, l’un des leaders européens des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, poursuit sa stratégie d'expansion de ses panels. En décembre 2024, Bilendi a annoncé l'acquisition de Netquest, leader des technologies et des données pour le secteur des études de marché en Ibérie et en Amérique latine. Cette opération stratégique permet à Bilendi d'étendre sa présence internationale à de nouvelles zones géographiques (péninsule ibérique et Amérique latine), d'enrichir son offre, de renforcer ses technologies propriétaires et de se positionner en tant que leader mondial de son secteur.