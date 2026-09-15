Bilendi étoffe son maillage allemand

Bilendi poursuit son développement en Allemagne avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Munich. Le spécialiste des technologies, des données et des solutions d'intelligence artificielle dédiées aux études de marché dispose désormais de trois implantations dans le pays, aux côtés de Cologne et Berlin.

Cette ouverture permet à Bilendi de renforcer sa présence dans le sud de l'Allemagne et, plus largement, dans la région DACH, qui regroupe l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Elle répond notamment à une demande croissante pour des solutions intégrées dans les domaines des études de marché et de l'UX Research.

Depuis Munich, les équipes du groupe accompagneront les instituts d'études, entreprises, agences et universités de la région. Leur expertise couvre aussi bien les études quantitatives et qualitatives que les projets spécialisés en UX Research.

Cette nouvelle implantation donnera également aux clients un accès direct à l'ensemble des technologies et panels de Bilendi. Le groupe s'appuie notamment sur des panels propriétaires certifiés ISO réunissant plus de 4 millions de participants dans 44 pays. Son offre comprend également Bilendi Discuss, une plateforme d'études qualitatives intégrant l'intelligence artificielle, ainsi que des solutions consacrées au recrutement de participants et aux tests UX.

Avec cette nouvelle adresse, Bilendi compte désormais 22 bureaux dans le monde et poursuit ainsi le développement de son implantation internationale.

Le groupe publiera ses résultats semestriels 2026 le 7 octobre, après Bourse.