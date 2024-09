Bilendi étend la couverture de ses panels propriétaires à la quasi-totalité de l’Europe

Paris, le 24 septembre 2024 - Bilendi, leader européen des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, élargit sa couverture avec le lancement de nouveaux panels propriétaires à la quasi-totalité de l'Europe.

Un des portefeuilles de panels de qualité les plus solides en Europe

Au fil des années, Bilendi a développé ou acquis des panels pour constituer un portefeuille solide de 20 panels propriétaires répartis à travers l'Europe, regroupant plus de 2,5 millions de panélistes actifs en ligne dans 13 pays européens : Allemagne, France, Royaume-Uni, Finlande, Norvège, Danemark, Suède, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Suisse, Italie, Espagne.