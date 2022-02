Communiqué de presse BILENDI



Bilendi dépasse en 2021 son objectif de chiffre d’affaires avec 2 ans d’avance et change de dimension.



Chiffre d’affaires proforma1 2021 de 57,9 M€

Croissance organique de +21% en 2021 (dont +15% au T4 2021)

Des positions renforcées en Europe avec l’acquisition de respondi



T4 2021 : chiffre d’affaires en croissance de +37,0%, dont +14,6% en organique à TCC



Au T4 2021, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires consolidé (intégrant respondi au 1er décembre 2021) de 15,1 M€, en forte progression de +37,0% (+14,6% en organique et à taux de change constant). Par rapport au T4 2019 (avant la crise sanitaire), la croissance est de +51%, dont +27% en organique à taux de change constant sur 2 ans.

A l’international (78% du chiffre d’affaires du T4 2021), l’activité poursuit sa forte dynamique avec un chiffre d’affaires consolidé de 11,8 M€ en progression de +43,3% (+19,6% en organique et à taux de change constant). Tous les bureaux européens ont contribué à cette force croissance.

En France (22% du chiffre d’affaires du T4 2021), l’activité est également en croissance de +17,9% à 3,3 M€ (stable en organique et à taux de change constant).